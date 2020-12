Andrei Sosa e patronul unui restaurant din sectorul 5 al Capitalei. După ce Primăria i-a cerut o taxă în plus pe spaţiu, pentru că a distanţat mesele pe terasă şi ocupă mai mult din trotuar, s-a hotărât să intre în grevă fiscală. Recunoaşte că s-a întins mai mult, dar aştepta de la Primărie înţelegere, în condiţiile în care chiar regulile sanitare spun că e nevoie de mai mult spaţiu.

În tot timpul pandemiei, cei de la taxe şi impozite nu au venit să verifice distanţarea meselor. S-au găsit fix acum...în mijlocul iernii, spun cei de la restaurant.

„Toată lumea ne-a promis ajutoare şi sprijin şi vă spun că în anul ăsta am primit numai scatoalce de peste tot, din partea autorităţilor. Din punct de vedere legal, la cum sunt legile acum, ei au dreptate doar că noi am tot primit promisiuni că se vor face reduceri de taxe. În alte ţări au cedat din spaţiul public pentru terase. Atât timp cât statul ne-a distanţat mesele şi nu ne permite în interior, să vii să-mi mai ceri bani pentru că am extins trei mese...” se plânge Andrei Sosa.

Grav este că o taxă în plus e ca o piatră de moară la gât pentru cei din HORECA.

„Restaurantele, pentru fiecare metru pătrat de terasă pe spaţiul public pe care îl ocupă, pentru că ele sunt pe carosabil, trebuie să plăteasca un leu pe zi pe metru pătrat. Au cerut sprijin sub forma reducerilor de taxe sau chiar au cerut să nu mai platească impozitul aferent industriei, dar nu au primit nimic. Momentan, singurul ajutor pe care îl primesc de la stat este şomajul tehnic", spune Cristina Roşca, Ziarul Financiar.

În Iaşi, proprietarii de restaurante au avut mai mult nrooc decât în Bucureşti. Autorităţile s-au ţinut totuşi de promisiune.

„Ni s-a făcut o promisiune cum că vom putea plăti jumătate din taxă. Dacă am vrut să păstrăm toate normele impuse adică distanţare între mese şi scaune, atunci obligatoriu, cu acelaşi număr de mese ca anul trecut, am fi ocupat mai bine de dublul suprafeţei de anul trecut. Aşa că da, cred că asta este o diferenţă majoră şi un avantaj pe care l-am avut spre deosebire de colegii din Bucureşti”, susţine Carmen Manea, administrator bistro.