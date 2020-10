Hotelierii de pe litoral se aşteaptă la 50% grad de ocupare. Weekendurile sunt pline, cu grad de ocupare de 95%

Estera Oprea, directorul hotelului Stavros din Mamaia Nord, spune că pe fondul pandemiei de COVID-19 numărul rezervărilor pentru perioada de vară a scăzut la 50%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, weekendurile înregistrând un grad de ocupare mai mare, de circa 95%.

„Gradul de ocupare pentru lunile iulie, august şi septembrie este de aproximativ 50% pentru fiecare lună. Dar sperăm să nu ne mai surprindă guvernul cu vreo stare impusă care să ne închidă activitatea”, a spus pentru ZF Estera Oprea. În prima parte a acestui an, până la instaurarea stării de urgenţă, reprezentanţii companiei s-au concentrat pe pregătirea hotelului - reamenajări, curăţenie, rezervări, angajări -, în vederea deschiderii noului sezon 2020, având în vedere că hotelul are activitate doar pe timp de vară. „Urmare a instaurării stării de urgenţă, activitatea ne-a fost întreruptă, rezervările au fost anulate, ajungând la o medie de 60% grad de ocupare, în condiţiile în care gradul de ocupare era de 100% pentru începutul lunii mai şi pentru perioada iunie-septembrie. Au fost returnate avansurile, au fost stopate angajările, iar personalul permanent a fost trecut în şomaj tehnic, până pe 5 iunie, dată când am reluat activitatea.”

În cadrul hotelului lucrează în prezent circa 30 de angajaţi, iar momentan reprezentanţii acestuia nu se gândesc să facă noi angajări. Stavros numără 67 de camere - 54 de camere duble cu pat matrimonial, şase camere duble, cinci junior suite, un apartament şi un apartament executiv -, a adăugat Estera Oprea. „În vederea limitării răspândirii coronavirusului am modificat procedeul de check in, am modificat procedeul de menaj şi de curăţenie generală pe camere, programarea turiştilor în vederea servirii micului dejun pe terasa restaurantului şi multe alte măsuri conforme situaţiei pandemice.” Hotelul a fost înfiinţat în 2008, iar în perioada iunie 2018 – mai 2019 nu a funcţionat, deoarece s-a aflat în reamenajare, în urma unei finanţări obţinute prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 2,7 milioane de lei, din care valoarea sumei nerambursabile din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) a fost de 1,3 mil. lei, iar valoarea din bugetul de stat a fost de circa 243.000 lei.

„Cu suma de aproximativ 2,2 mil. lei am achiziţionat echipamente în vederea dotării hotelului de patru stele.” Compania Stavros Grup, sub care operează hotelul Stavros a încheiat anul 2019 cu afaceri de 35,6 mil. lei şi un profit net de 1,7 mil. lei. „Dacă vom fi lăsăţi să ne continuăm activitatea, poate ne vom reveni, iar numărul rezervărilor şi implicit al încasărilor va fi în creştere. Estimăm că anul acesta, cifra de afaceri a hotelului va înregistra un minus faţă de anul trecut. Sperăm doar să nu fim nevoiţi să încetăm activitatea urmare a unor noi restricţii”, a conchis Estera Oprea.