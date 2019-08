Huawei a anunţat propriul sistem de operare, HarmonyOS/ În cât timp poate fi înlocuit sistemul Android de pe telefoanele produse de gigantul chinez | FOTO, VIDEO

Chinezii au dezvăluit vineri noua platformă. Sistemul de operare poate fi folosit pe diverse dispozitive inteligente, inclusiv cele cu ”ecran inteligent”, precum televizoarele şi telefoanele. După lansarea în China, dispozitivul poate ajunge şi pe pieţele globale, anunţă Huawei, scrie RT.

”Dacă nu putem să folosim sistemul Android în viitor, putem să-l schimbăm imediat cu HarmonyOS”, a declarat CEO-ul departamentului de consumatori al gigantului tehnologic chinez la o conferinţă în oraşul Dongguan. El a adăugat că schimbarea de sisteme de operare se poate face ”într-o zi sau două”.

La sfârşitul lunii mai, Google a restricţionat accesul dispozitivelor Huawei la Android, în urma măsurilor luate de preşedintele american Donald Trump împotriva companiei chineze.

Decizia companiei Google vine după ce Administraţia de la Washington a adăugat Huawei pe lista întreprinderilor cu care companiile americane nu pot avea contact economic fără o licenţă.

#Huawei reveals its operating system 'Harmony OS' for Honor TVs



Harmony has been in development for severeal years. But after the US tried to take Chinese firm with sanctions down, the Harmony OS became Huawei’s contingency plan. For now, Huawei phones will use Android OS. pic.twitter.com/k25kNVTRwk