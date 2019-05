iCEE.fest: UPGRADE 100 | Facebook, Google şi LinkedIn susţin ateliere pentru agenţii şi experţii în digital. Studenţii au acces gratuit

Facebook, Google şi LinkedIn susţin la Bucureşti workshop-uri esenţiale în cadrul iCEE.fest: UPGRADE 100 pentru agenţii şi experţii în digital iar studenţii au acces gratuit la eveniment folosind bursele speciale oferite de partenerii manifestării, arată un comunicat remis MEDIAFAX.

Organizatorii celui mai amplu festival dedicat transformărilor provocate de Internet organizat vreodată în România, iCEE.fest: UPGRADE 100, au anunţat că Facebook şi Google vin la Bucureşti cu cel mai mare număr de speakeri şi traineri din istoria de 8 ani a evenimentului.

Începând de vineri, studenţii (cu vârste de peste 18 ani) care doresc să participe o pot face, gratuit, prin Bursele UPGRADE 100 by Linde.

Pe lângă prezentări legate de viziunea general pe care o au, marile companii din digital vor prezenta atât tehnici avansate dedicate creşterii notorietăţii produselor şi serviciilor, cât şi workshop-uri specializate pentru generarea de vânzări online şi conversii.

În plus, giganţii internetului beneficiază în premieră de scene dedicate, tocmai pentru a facilita absorbţia de content specific acestei zone.

"Nimic exagerat: peste 80% din bugetele de publicitate online din România sunt tranzacţionate acum prin sistemele Google si Facebook, ambele platforme raportând cifre masive, de peste 10 milioane de utilizatori în ţara noastră", explică Dragoş Stanca, fondator şi responsabil cu agenda evenimentului.

Experţii Facebook prezenţi la iCEE.fest: UPGRADE 100 se vor axa pe două direcţii strategice importante. În primul rând vor prezenta viziunea generală şi viitorul platformelor care trec, azi, prin transformări importante din dorinţa de a pune în centru protecţia datelor personale. În acelaşui timp, o direcţie esenţială este reprezentată de workshopuri adresate specialiştilor care vizează generarea de conversii şi vânzări directe din ecosistemul creat de produsele Facebook.

Workshop Facebook: Facebook Marketing Partners (FMP) Academy & Networking Event este primul asemenea format din regiune. Atelierul este adresat profesioniştilor şi avansaţilor în domeniu. Accesul este permis doar celor care au un bilet valid la festival, dar numai cu aprobarea prealabilă a echipei Facebook.

Facebook va prezenta în premieră la festival experienţe ale mai multor parteneri care au obţinut rezultate remarcabile folosind corect instrumentele puse la dispoziţie de gigantul global.

Un workshop YouTube este programat pe Focus Stage 1, în prima zi a evenimentului. Tema întâlnirii este ”Accelerate your creative advantage on YouTube” şi este susţinută de Teodora Patrauceanu, Agency Account Manager pentru YouTube.

Sunt abordate cele mai noi tendinţe în zona video, formate creative şi publicitare, dar şi analiza perspectivelor pe care le are Google în ceea ce priveşte impactul inteligenţei artificiale în viitor.

Pe Focus Stage 3, în ziua 2, este anunţat un workshop LinkedIn cu titlul ”How to use LinkedIn to reach your business objectives”, cu Sepideh Dundon, Partner Manager EMEA la LinkedIn.

Pe site-ul UPGRADE 100 puteti găsi mai multe detalii, studii de caz spectaculoase şi un preview a ce va fi pe scena festivalului care va avea loc în Bucuresti, la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City, în 13 si 14 iunie.

iCEE.fest: Upgrade 100 pregăteşte pentru ediţia din acest an 11 linii de conţinut distincte. Unor linii ca disruptive innovation, advertising & marcom, creativity & VR/AR experiential, ecommerce & retail, digtal content & adtech, fintech & emoney, ehealth & medtech, tech & democracy, startups & investments, li se adaugă noi teme, ca AI & robotics şi video gaming & entertainment.

Printre speakerii-vedetă invitaţi în 2019 se numără personalităţi precum Salim Ismail, co-fondator „Singularity University”, psihologul Davin JP Phillips sau futurologul Matthew Griffin.

iCEE.fest, Interactive Central and Eastern Europe, festivalul cunoscut pentru că aduce în România toate marile companii globale din digital, încă din 2012, îşi schimbă numele şi vine cu un nou concept, începând din acest an: UPGRADE 100.

Peste 130 de experţi în digital şi tech, autori ai unor lucrări de specialitate în domeniu dar si speakeri profesionisti din domeniul transformării digitale vor fi prezenţi în România, în 13 şi 14 iunie, festivalul aşteptând peste 4.000 de participanţi (dintre care aproape o treime din afara ţării), anunţă organizatorii.

