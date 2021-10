Indicele ROBOR la 3 luni mai face un salt: ajunge la 2,13%

La începutul săptămânii trecute indicele era cotat la 1,81%.

Începând cu data de 24 septembrie 2021, când ROBOR la trei luni a fost cotat la 1,65%, indicele a continuat să crească zilnic, astfel că majorarea înregistrată în perioada 24 septembrie - 8 octombrie a fost de peste 27%.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 2,25%, de la 2,21%, iar indicele ROBOR la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de 12 luni, a cresccut la 2,31%, de la 2,28%.

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este 1,08%.

Evoluţia dobânzilor pe piaţa interbancară a fost influenţată în această perioadă şi de faptul că BNR a decis să majoreze dobânda-cheie la 1,5%, de la minimul istoric de 1,25%. Totodată, BNR a majorat şi rata dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 0,75% pe an, şi rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021.