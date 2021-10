Indicele ROBOR la 3 luni urcă la 2,07%, peste nivelul de la începutul anului

Începând cu 24 septembrie, când ROBOR la trei luni a fost cotat la 1,65%, indicele a continuat să crească zilnic astfel că majorarea înregistrată în perioada 24 septembrie - 6 octombrie a fost de peste 25%.

ROBOR la 3 luni reprezintă dobânda la care băncile îşi acordă împrumuturi cu o maturitate la trei luni. Totodată, ROBOR este indicatorul monetar în funcţie de care se calculează dobânzile variabile pentru creditele de consum şi ipotecare acordate în lei înainte de luna mai 2019.

Pentru creditele retail noi în lei din primăvara anului 2019 a fost introdusă o nouă referinţă - indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor - IRCC, care a înlocuit ROBOR.

Creşterea inflaţiei mult peste intervalul ţintit de BNR, incertitu­di­ni­le politice care pot să în­târzie consoli­darea fis­cală preco­nizată, pre­siunile de creş­tere a cursului de schimb leu/eu­­ro, valul 4 al pan­demiei de COVID-19, dar şi acţiunile recente ale unor bănci centrale din regiune de majorare a dobânzilor au deter­minat BNR să crească marţi, 5 octombrie, dobânda-cheie la 1,5%, de la minimul istoric de 1,25%.

Totodată, BNR a mai decis şi ma­jorarea ratei dobânzii pentru faci­litatea de depozit la 1% pe an, de la 0,75% pe an, şi a ratei dobânzii afe­rente facilităţii de creditare (Lom­bard) la 2% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021