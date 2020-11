Industrii care au de câştigat în funcţie de alegerile din SUA

Hai să-ţi spun şi în termeni de business ce înseamnă rezultatul alegerilor din SUA. Îl avem pe Trump care şi-a făcut un titlu de glorie din a trage spre America toate business-urile. Analistul Adrian Mitroi spune că economia SUA este una autosustenabilă. Îşi consumă propriile resurse, aşa că depinde puţin de exporturi.

Aşa că Trump a mizat pe tot ceea ce înseamnă tehnologie, IT. Trump e prieten şi cu industria petrolieră. Azi, de exemplu, după ce preşedintele SUA şi-a proclamat la un moment dat victoria, preţul petrolului a crescut cu 3%. Biden, însă, ţine la politicile ecologice şi are o poziţie mai blândă faţă de Iran. Iar popularitatea maşinilor electric ar urma să crească semnificativ cu Biden la Casa Albă.

„Tot ce înseamnă emisii zero mi se pare că este industria imediat câştigătoare.Evident industria IT şi tot ce înseamnă social media. Acolo unde America are clar 99% din business. Noi nu vom mai reveni la ceea ce era înainte de pandemie. O altă oportunitate, criză/oportunitate, este cea legată de atacuri cibernetice. Tot ce înseamnă dezvoltare de vaccin, medicină modernă, telemedicină”, spune Adrian Mitroi, analist financiar.

„Noua economie nu va mai fi atât de dependentă de petrol. Presiunea va fi pentru standarde de responsabilitate socială. Industria aceasta va face doar cât este necesar”, adaugă el.