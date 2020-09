Flexibilitatea, ingredientul-minune care îţi poate salva afacerea. Cum a reuşit un antreprenor să îşi schimbe profilul vânzărilor

Flexibilitatea în business îţi poate salva afacerea. Dan Pană este inginer şi antreprenor. Din cauza pandemiei, a trecut de la vânzarea de echipamente de publicitate, la lămpile UVC pentru dezinfectat aerul şi suprafeţele. Această alegere îi aduce vânzări de 400.000 de lei, scrie Ziarul Financiar.

Lămpile create de firma sa sunt utilizate în industrie de spitale şi în spaţiile de epurare a apei. Produsul este integrat într-un format eco, obţinut din rumeguş.

„Firma noastră în momentul de faţă execută o serie de lămpi care produc o lumină specială, o lumină UVC care realizează dezinfectarea instantanee a suprefeţelor şi a aerului. Într-o perioadă scurtă de vreo două săptămâni am trecut de la design la identificarea furnizorilor şi apoi am intrat pe piaţă cu un produs nou. Designul ne aparţine. Am integrat produsul într-o cutie produsă de noi, care este realizată dintr-un lemn mai dur, se cheamă HDF, sunt nişte fibre de lemn şi cu asta am încercat să avem şi un produs verde”, spune Dan Pană, antreprenor Omicron Zelle.