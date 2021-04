INS: România a importat anul trecut grâu şi porumb de 542 de milioane de euro. Cum am ajuns în această situaţie?

România a importat în 2020 grâu şi porumb în valoare de 542 de milioane de euro, cu 212 milioane de euro mai mult decât în 2019, arată datele INS. În acelaşi timp, exporturile de grâu şi porumb au fost de 1,9 miliarde de euro în 2020, în scădere cu aproape 450 de milioane de euro faţă de anul 2019. Prin urmare, soldul comerţului internaţional cu grâu şi porumb a fost de circa 1,4 miliarde de euro în 2020, în scădere cu 661 de milioane de euro faţă de anul anterior. Cum am ajuns în această situaţie?

ADRIAN OROS, ministrul Agriculturii: Întotdeauna au fost jocurile acestea pe piaţă. Unii mari traderi reuşesc să exporte şi să importe când apare o oprtunitate.Nu este un necesar, un necesar primar, pentru că noi chiar şi anul trecut, an în care producţia a fost diminuată din cauza secetei, drastic, am acoperit, adică am produs mult pentru nevoile interne, doar că traderii importă şi exportă în funcţie de preţuri, în funcţie de burse.

MIHAI ANGHEL, proprietar Cerealecom Dolj: Producţia de cereale din România este mult superioară capacităţii de procesare în România a materiei, a produselor agricole. Câţi mai suntem aici acum, nu o să murim de foame nici dacă uităm să semănăm. Noi producem 10 milioane, sau am ajuns să producem şi vom produce constant cel puţin 10 milioane de tone iar în consumul nostru de grâu din România nu depăşeşte în momentul de faţă 2,5 milioane.