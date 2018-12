Ordonanţa de urgenţă pentru ediţia StartUp Nation 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial. Ministrul pentru IMM-uri, Radu Oprea, afirmă, într-un interviu acordat MEDIAFAX, că urmează încă cinci zile, apoi aplicaţia va putea fi deschisă.

204 afişări

Rep: Domnule ministru, am ajuns la un moment zero al ediţiei StartUpNation 2018. Mai aveam puţin şi în puteam numi 2019. De ce aşa de târziu?

Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat: Pentru că am învăţat foarte mult din 2017, pentru că am analizat ce a fost bine, ce a fost mai puţin bine în ediţia din 2017 şi am încercat, împreună cu colegii mei, să simplificăm, aducem mai multă transparenţă, să aduce acea analiză unitară atât la partenerii noştri – băncile cu care suntem în acest program, inclusiv la oricare dintre agenţiile regionale pe teritoriul ţării, astfel încât oricine doreşte să devină antreprenor şi să debuteze în Start Up Nation 2018 să aibă acel tratament unitar, să primească aceleaşi informaţii şi să fie judecat la fel oriunde pe teritoriul ţării. Lucrurile acestea se întâmplă. În procedurile afişate în transparenţă pe siteul ministerului sunt foarte multe îmbunătăţiri, procedura este simplificată, pentru a arăta că într-adevăr dialogul solid pe care l-am avut cu beneficiarii, cu consultanţii, cu băncile partenere, cu fondul de garantare, fondul de contragarantare au dus şi duc la rezultate şi eu cred că vom avea un program mult mai uşor, în care se poate aplica mult mai uşor şi care va duce la rezultate mult mai bune. Încercăm să nu mai plimbăm inutil pe drum antreprenorul. Suntem într-o parte de debut şi nu uităm niciodată acest lucru. Lucrurile trebuie să fie prietenoase. Trebuie să-ţi doreşti să devii antreprenor, să-ţi doreşti să-ţi iei destinul în propriile mâini. De fapt, asta e esenţa Start-Up Nation – să trezim sau să retrezim spiritul antreprenorial.

Rep. În ce stadiu se află în acest moment programul, în condiţiile în care Ordonanţa de Urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial?

Radu Ştefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat: Suntem în perioada de finalizare. Urmează publicarea pe site a procedurilor finale, deşi ele sunt în tranparenţă. Ce înseamnă final? Doar să completăm numărul ordonanţei de urgenţă şi devin finale. Cinci zile încă în transparenţă şi apoi aplicaţia va putea să fie deschisă. Astăzi ne aflăm în teste cu aplicaţia şi invit pe viitorii beneficiari să încerce să vadă cum funcţionează lucrurile, să încerce să testeze aplicaţia şi să se testeze şi pe ei că pot introduce toate datele într-un mod foarte uşor. Aplicaţia este intuitivă, este uşoară, pe înţelesul tuturor atunci când doreşti să o utilizezi. Punctajul este automat, dat prin soft. Avem transparenţă, astfel încât să nu existe nicio posibilitate ca cineva să se gândească că intervenim asupra acestor punctaje. Totul este transparent şi totul este în interesul beneficiarilor.

Rep. Pe scurt, cu ce este diferită ediţia din acest an faţă de precedenta?

Radu Ştefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat: Aş vrea să punctez foarte scurt două-trei lucruri care sunt în avantajul celor care debutează în Start Up Nation anul acesta. Posibilitatea de a acorda un avans, 30% din valoarea totală la solicitarea antreprenorului. Suma forfetară este un alt lucru pe care l-am învăţat din 2017 şi ce înseamnă anvelopă salarială, cheltuielile pe care le poţi avea cu contabilitatea, chiriile pot şi vor fi o sumă forfetară, o singură plată în a doua cerere de plată, astfel încât să nu mai fie nevoie de fiecare dată să mergi la bancă, la agenţia regională să decontezi lună de lună salariile. Mai puţină birocraţie, mai puţin de muncă, pentru că antreprenorul trebuie să fie dedicat afacerii lui, ceea ce face, nu să-şi piardă vremea la agenţia regională sau spre bancă. Am simplificat procedurile foarte mult şi planul de afaceri, în sensul în care nu mai cerem proiecţiile financiare. Să nu uităm că suntem în perioada de debut. Trebuie să reglementăm pentru cei care sunt de bună credinţă. Nu uit niciodată că 90% dintre antreprenorii din România sunt plătitori de taxe şi impozite de bună credinţă. Ei pe data de 24 şi-au plătit dările către stat. Cazurile izolate sunt de o altă competenţă, sunt în competenţa altor instituţii ale statului roman şi ele trebuie să-ţi facă datoria, aceste instituţii. Noi de foarte multe ori, din nefericire, am devenit foarte complicaţi reglementând pentru cazurile izolate. Atunci, am simplificat foarte mult procedura de achiziţii publice. Nu mai cerem 3,5,7 oferte, pentru că antreprenorul este cel care ştie cel mai bine ce să facă cu cei 200.000 de lei, cee ace este cel mai bine pentru firma lui, pentru afacerea lui, care este raportul optim calitate/preţ pentru bunurile pe care doreşte să le achiziţioneze. Un antreprenor care ştie ce-şi doreşte va face el această prospectare de piaţă, va merge peste tot, va întreba, va cerceta, va compara tot timpul calităţile echipamentelor pe care vrea să le aibă în firmă şi preţul lor. Poate că mă interesează mai mult să am un cost mai ieftin şi cumpăr un echipament mai scump. Costul, ca să pot fi competitiv în piaţă, trebuie să fie mai mic per produs. Antreprenorul ştie cel mai bine lucrul acesta şi îl lăsăm pe el să decidă.

Rep: Pe lângă Start Up Nation luaţi în calcul si un program care să ajute IMM să reziste, în condiţiile în care durata medie de viaţă a unei companii este circa cinci ani?

Radu Ştefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat: Nevoia de finanţare este o constantă pentru toate intreprinderile mici şi mijlocii - nu este specific României, lucrurl ăsta este oriunde în lume – şi atunci venim cu programele Skill UP de îmbunătăţire a finanţării. (TAIE anul acesta) Vrem să aducem toate informaţiile referitoare la posibilitatea de a te finanţa într-un singur loc, pe un singur portal. Astăzi în România asistăm la un fenomen în care avem posibilitatea de a te finanţa pe fonduri europene, dar şi aici sunt mai mulţi jucători în piaţă. Dacă vrem să lucrăm în domeniul agriculturii sunt programe specific – putem merge la AFIR sau în altă parte şi aflăm programele care finanţează în agricultură, inclusive IMM. Vrem să ne finanţăm pe axa 2.2 sau pe axa 2.1, atunci mergem la Ministerul Fondurilor Europene sau pe POR la Ministerul Dezvoltării. Atunci încercăm să adduce toată informaţia într-un singur loc, pe un singur portal şi ţinem cont şi de celelalte posibilităţi de a te finanţa.

Business Angel este o altă variantă de a te finanţa. Poţi să cauţi un mentor, poţi să cauţi pe cineva care a avut succes înainte sau el să te caute pe tine, să vină cu capital şi cu sprijin, cu ideile şi cu experienţa de viaţă, să poţi să te dezvolţi mult mai accelerat.

Avem inclusiv cu Bursa de Valori Bucureşti, am semnat deja un memorandum pentru a adduce şi pentru a populariza posibilitatea de a te finanţa inclusiv prin bursă. Toată piaţa secundară pentru IMM reprezintă o oportunitate. Vom avea opt seminarii în cursul anului viitor în diverse oraşe ale ţării, în general în zonele unde avem agenţiile regionale pentru a putea să aducem antreprenorii interesaţi din regiunea respective. Vom merge să explicăm posibilităţile de a te finanţa în România, mult mai uşoare, produsele pe care le au inclusive băncile, produsele pe care le au inclusive fondurile de risc, fondurile care astăzi finanţează start-up-urile, tocmai pentru oricare antreprenor care se află în anul patru, cel mai dificil se pare al existenţei unei companii, să aibă acces la aceste informaţii şi să poată opta.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.