INTERVIU | René Berkvens,CEO Damen Group: La Mangalia vrem să construim nave mai mari/ Ce spune despre construcţia noii flote a marinei militare

René H. Berkvens, CEO al Damen Group, Olanda, a vorbit, într-un interviu acordat dr. Alex Todericiu despre activitatea şantierului de la Mangalia, după preluarea controlului operaţional, în vara acestui an, dar şi despre capacitatea de a construi noua flotă pentru marina militară a României.

Ministerul Economiei a devenit acţionar majoritar, cu 51% din acţiuni, la Şantierul Naval 2 Mai Mangalia, în timp ce partenerul olandez Damen, care deţine 49% din acţiuni, a preluat controlul operaţional, potrivit datelor făcute publice în luna iulia a acestui an.

Redăm integral interviul realizat de către dr. Alex Todericiu, preşedinte al Export Club, www.export-club.ro cu dl. René H. Berkvens, CEO al Damen Group, Olanda:

Alex Todericiu: În 1893 se înfiinţează la Galaţi „Şantierul naval G. Fernic et Comp“. Mai bine de 100 de ani mai târziu, la 25 martie 1999, Holland Damen Shipyards Group devine acţionar majoritar al S.C. Şantierul Naval Galaţi S.A. Fiind una din primele investiţii de succes a anilor 90, activitatea din România a companiei pe care o conduceţi de mai bine de 14 ani nu a ţinut neapărat capul de afiş al presei. Deşi chiar şi o stradă din Galaţi poartă de ani de zile numele proprietarului companiei, Kommer Damen. Vă rog să-mi descrieţi succes story-ul românesc al grupului, ştiut fiind faptul că la ora asta românii sunt cei mai numeroşi angajaţi ai firmei şi astfel limba română este cea mai vobită.

René H. Berkvens: Colaborarea cu şantierul din Galaţi a început în anii 90, cu plasarea unor comenzi de corpuri pentru nave de transport cargo, pentru a testa posibilitatea de a lucra împreuna. Astfel, în 1998, în momentul în care statul român decide să privatizeze şantierul naval, Damen este deja pregătit, nu stă pe gânduri, ia parte la licitaţie şi şi-o adjudecă. În ciuda multor dificultăţi prin care trecea România în acea perioadă de tranziţie politică, economică şi socială, Damen se află în Romania, se implică şi începe să construiască o relaţie cu România, cu Galaţi şi comunitatea locală, cu şantierul. După preluarea şantierului, am respectat şi chiar am depăşit obligaţiile post-privatizare şi anume retehnologizarea şantierului pe bază de investiţii, pentru a deveni o componentă a diviziei de nave pentru defence & security, păstrarea unui număr minim de locuri de muncă şi asigurarea unor salarii corespunzătoare. (…) Astfel s-a ajuns ca Romania să fie ţara cu cea mai semnificativă producţie din cadrul grupului, în termeni ce vizează facilităţile şi forţa de muncă, iar limba română să fie cea mai vorbită.

Alex Todericiu:: Aţi preluat, în 2018, la Mangalia cel mai mare şantier naval din România şi Europa, în urma unor demersuri care au durat peste un an. Astfel deţineţi cea mai mare capacitate de producţie de nave din România pe care trebuie s-o faceţi rentabilă. Gradul de expunere investiţional al firmei dumneavoastră este şi el corespunzător. Cu toate acestea nu aţi condiţionat în vreun fel statul român, cum ar fi de exemplu de atribuirea unor contracte de construcţie de nave, potrivit unor alegaţii din presa română. Aţi putea să ne prezentaţi strategia, care a avut ca rezultat o implicare atât de puternică, incluzând şi o latură socială semnificativă, în economia românească?

René H. Berkvens: Preluarea responsabilităţii operaţionale la şantierul naval din Mangalia corespunde dorinţei noastre mai vechi de a avea posibilitatea de construcţie a unor nave mai mari şi în special mai late, pentru care la Galaţi nu există condiţiile de infrastructură necesare. Astfel, şantierul va fi încorporat în divizia dedicată construirii de nave destinate exploatărilor offshore şi nave de croazieră. În prezent, Damen se axează pe atragerea de comenzi pentru acest şantier. Totodată, dezvoltăm un program de formare profesională şi şcolarizare, pentru a pregăti optim angajaţii de la Mangalia pentru construcţia acestor noi tipuri de nave. Damen doreşte să-şi păstreze forţa de muncă înalt calificată şi experimentată de care şantierul dispune, garantând totodată şi extinderea acesteia. Obiectivul grupului este de a continua succesul Şantierului Naval Damen Galaţi şi de a dezvolta potenţialul uman de la Şantierul Naval Damen Mangalia. Această abordare profesională va constitui şi pe viitor o valoare adăugată pentru comunităţile în care grupul nostru activează.

Alex Todericiu:: În România se desfăşoară, în prezent, un important program de achiziţii de tehnică militară, destinată inclusiv marinei militare. Grupul dumneavoastră se găseşte printre competitorii înscrişi în acest proces, îndeplinind pe deplin condiţia procedurală ce nu poate fi negociată, numită “industrial participation”. Puteţi descrie gradul actual de pregătire al firmei pe care o conduceţi în eventualitatea derulării unui astfel de contract?

René H. Berkvens: După 20 de ani de prezenţă în România şi retehnologizarea şantierului din Galaţi, considerăm că suntem în totalitate pregătiţi, chiar cei mai pregătiţi pentru începerea imediată a derulării contractului, în eventualitatea câştigării lui. Aşa cum am spus, la Galaţi am construit numai nave cu destinaţie specială şi din sectorul defence & security (nave gri), fiind singurul şantier din România care se poate laudă cu aşa ceva în ultimii 20 de ani. Mai mult decât atât, Marine Engineering Galaţi, înfiinţată în 2004 de către Damen şi având 150 de ingineri angajaţi, este cea care realizează întreaga proiectarea navelor militare la nivelul grupului. Navaliştii gălăţeni vor fi foarte mândri să construiască nouă flotă pentru Marina Militară a României, după ce au participat deja la dotarea mai multor marine militare din lume (13 ţări) cu nave construite la Galaţi.

Alex Todericiu:: Segmental efectiv de lucru al Damen presupune construcţia „platformei navale“, ceea ce reprezintă în jur de 20% din valoarea totală a contractului. Scopul real al acestui proiect este dezvoltarea unei capacităţi redutabile de apărare a României şi a NATO la Marea Neagră. Care sunt partenerii aleşi de dumneavoastră pentru dotarea navelor cu sisteme de luptă şi de ce i-aţi ales pe aceştia?

René H. Berkvens: Componenta care intră în competenţa noastră este ”platforma navală”, pe care intenţionăm să o executăm la Galaţi. Ulterior, pe ea se vor instala sistemele de armament. În comunitatea militară, în primul rând contează sistemele de armamente pentru că programele de achiziţii militare au ca scop crearea unor capacităţi de apărare şi nu achiziţionarea unei “simple bărci cu motor”. În acest sens, considerăm că pentru situaţia de securitate de la Marea Neagră am reuşit să formăm cel mai bun parteneriat dintre o platformă plutitoare de tip corvetă şi sistemele de armamente cele mai redutabile, furnizate de cei mai importanţi reprezentanţi ai industriei de apărare a Statelor Unite ale Americii: Boeing, Raytheon şi General Dynamics. Această alegere a ţinut seama şi de o serie de aspecte politico-strategice, în mare parte stipulate în Carta NATO (art. 5) în ceea ce priveşte partenerul NATO pe care marina militară româna poate conta în caz de nevoie. În plus, au fost luate în calcul şi aspecte tehnico-militare de comonalitate (commonality, lb.engl.) a sistemelor de armamente, în special cu Flota a VI-a a US Navy şi comandamentele EUCOM şi AFRICOM. Aceast parteneriat se bazează şi pe o recentă experienţă de lucru în comun cu US defence industry la proiectul de dotare al marinei militare mexicane, care este foarte asemănător cu cel românesc, aducând astfel o importantă referinţă de lucru pentru proiectul românesc.

Cifre Şantierul Naval Damen Galaţi, între 1999-2018:

Cifră de afaceri: 2 miliarde euro

Fond de salarii: 400 milioane euro

Investiţii: 125 milioane euro

Taxe pe profit: 30 milioane euro

Nave construite: peste 400

Nave militare construite: 29

Angajaţi: 2500 plus 1500 subcontractori

Sursă: Damen Group

