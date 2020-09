Investiţii pentru confort. Ce înseamnă munca de acasă pentru buzunarul unui angajat?

Să munceşti de acasă nu e deloc uşor. Pe lângă problemele de sănătate pe care le-ai putea avea, munca de acasă presupune şi investiţii. Cătălin are 26 de ani şi e grafician. Lucrează la o agenţie de publicitate şi design interior. Încă la de începutul stării de urgenţă, din 15 martie, a fost nevoit să îşi mute biroul în propria locuinţă. Cătălin se descrie ca fiind un om activ şi iubeşte să lucreze în echipă. A avut nevoie de o investiţie de peste 3.000 de lei pentru a se adapta. Pentru că îi place natura, redecorarea locuinţei cu tapet l-a costat 2.500 de lei.

„Nu mă afectează doar fizic, ci şi psihic. Eu am scolioză şi sunt obişnuit cu mişcarea. De când stau toată ziua pe un scaun pe care îl am prin casă, durerile sunt din ce în ce mai mari. Am decis să-mi cumpăr un scaun de birou. Poate mă ajută cumva. Am dat pe el undeva la 300 de lei. Şi mi se usucă pielea foarte tare, cred ca aerul e destul de închis. O să am nevoie şi de un umidificator, ştiu unele bune pe la 600 de lei.”