Iohannis, la Gala Topul National al Firmelor 2018: Rezultatele bune ale companiilor din Romania sunt umbrite de încetinirea cresterii economice

Rezultatele financiare bune ale companiilor din Romania sunt umbrite de ritmul incetinit de crestere al economiei Romaniei si de deficitul bugetar care risca sa depaseasca 3% din PIB, a spus presedintele Klaus Iohannis, prezent in aceasta seara la Gala Topul National al Firmelor 2018, organizata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).

44 afişări

"Este foarte imbucurator sa observam rezultatele bune din Topul National al Firmelor, dar acestea sunt umbrite de evolutia economiei, care in prima parte a anului este marcata de incetinirea cresterii economice spre 4%, comparativ cu pompoasa prognoza oficiala de 5,5%", a spus presedintele Iohannis. El a mai precizat ca, fara sa existe schimbari semnificative in tiparul executiei bugetare, bugetul national are un deficit mai mult decat dublu fata de anul anterior, "ceea ce sporeste riscul depasirii pragului de 3% din PIB".

La Gala Topul National al Firmelor din acest an sunt premiate 12.472 de companii care au inregistrat rezultate financiare deosebite. Aceste companii -care reprezinta 1,81% din totalul companiilor din Romania - au o cifra de afaceri cumulata de 165 de miliarde de euro in 2017, adica 61% din cifra de afaceri totala a companiilor din Romania, potrivit lui Mihai Daraban, presedintele CCIR.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.