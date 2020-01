Isărescu: Un deficit suplimentar de peste 1% în numai o lună şi jumătate nu am mai prea văzut

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat miercuri că nu prea a mai văzut crearea unui deficit bugetar suplimentar de peste 1% din PIB în numai o lună şi jumătate. Isărescu a precizat că banca naţională este preocupată de situaţia fiscal-bugetară, care reprezintă nucleul de probleme.

"Suntem preocupaţi de situaţia fiscal-bugetara, credem că aici e nucleul de probleme caruia trebuie sa-i facă faţă BNR si sa spunem ţara, economia, pentru a se ajunge la o stabilitate macroeconomică sustenabilă, dar cum am mai spus repet şi acum. Sunt multe probleme şi sprijinim abordarea Guvernului pas cu pas. Sprijinim această abordare. Mai întâi a trebuitsă se clarifice situaţia bugetară pentru sfârşit de an şi înteleg ca s-a clarificat în mare măsură, am avut un deficit bugetar mult mai mare decât limita de 3%, apoi acel surplus de deficit, surplus nu în sens pozitiv, a trebuit să fie finanţat în două luni de zile şi iată ca s-a atins acest obiectiv. Am conlucrat cu Guvernul pentru acest obiectiv şi această conclucrare a însemnat ca nu a explodat nici cursul, nici dobânzile. Eu am trăit multe perioade de sfârşit de an în perioada în care am ocupat această funcţie şi pot să spun că un deficit supliementar de peste 1 şi ceva la sută în numai o lună şi jumătate nu am prea văzut", a declarat miercuri Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României.

Isărescu a spus că deficitul mai mare este o aducere la realitate şi o evitare a amânării de plaţi.

"BNR şi eu personal am fost împotriva amânării obligaţiilor bugetare numai cu scopul de a atinge obiectivul de 3%. Asemenea amânări creează arierate în lanţ. Ele sunt cauzate de asemenea de faptul ca bugetul nu încasează cât e programat. Dar aici e un cerc vicios, cineva trebuie să spargă, să facă primul pas. Deci faptul că s-au plătit obligaţiile bugetare credem că este un lucru pozitiv", a afirmat guvernatorul.

Isărescu a reiterat că banca naţională nu consideră că o corecţie brutală, bruscă, a deficitului, este suportabilă de către economie în acest an.

"Suntem pentru o corecţie fiscală, bugetară, sustenabilă, tolerată de către economie şi care să nu împingă economia şi ţara către o încetinire mai accentuată a creşterii economice şi eventual spre o recesiune. Suntem foarte prudenţi în a sugera cel puţin o majorare de impozite în acest an. Cu greu, eu personal, dar aici bineînteles este politica Guvernului. Văd că o asemenea majorare ar putea chiar accentua deficitul. Ieşirea dintr-o politică fiscală pro-ciclică pronunţată în ultimii 3 ani este foarte grea. Este o sarcină extrem de dificilă şi scuzaţi comparaţia, dar unul care apasă foarte tare pe acceleraţie nu cred că este ijndicat să apese foarte tare pe frână decât dacă vrea să zboare prin parbriz", a precizat Mugur Isărescu.

În şedinţa de politică monetară de miercuri, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an, concomitent cu păstrarea controlului strict asupra lichidităţii de pe piaţa monetară; totodată, a decis menţinerea la 1,50 la sută pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit şi la 3,50 la sută pe an a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard). De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

