„Jucării” pentru noile generaţii: Harley-Davidson lansează motocicleta electrică pentru tinerii preocupaţi de problemele mediului | VIDEO

Harley livrează primele sale motociclete „LiveWire” - cu preţul de 29.799 dolari - către dealeri, dar există puţine şanse ca brandul vechi de 116 ani să atragă clienţi tineri.

Problema constă în principal în preţul acestui produs „super-premium”. Bicicleta costă aproape cât un Tesla Model 3 şi îşi propune o piaţă care nu există cu adevărat, cea a motocicliştilor tineri, „verzi” şi înflăcăraţi.

Motocicleta sport va fi disponibilă pentru precomandă în Statele Unite din ianuarie. Cu toate acestea, cea mai mare parte a comenzilor provin de la motocicliştii deja existenţi, conform interviurilor cu 40 dintre cei 150 de dealeri din toată ţara care distribuie motocicletele în acest an.

