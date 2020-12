La Bursa de Valori Bucuresti valoarea tranzactiilor creste cu 42 de procente in primele 11 luni

Valoarea totală a tranzacţiilor, incluzând ofertele, cu toate tipurile de instrumente financiare tranzacţionate la Bursă s-a apropiat de pragul de 3 miliarde de euro, sau 14,3 miliarde în echivalent lei, un avans de 42,3% în moneda naţională faţă de primele 11 luni ale anului anterior.

„Rundele de finanţare derulate în acest an prin piaţă de capital au totalizat 1,1 miliarde de euro, ceea ce este un succes ţînând cont de contextul generat de pandemie. Situaţia actuală a scos în evidenţă importantă companiilor din domeniul tehnologiei informaţionale. Ecosistemul românesc în zona de tehnologie este cel mai dezvoltat din regiune, după Polonia, şi ne propunem să avem o reprezentantare mai bună a acestui sector la cota bursei. Avem în plan să discutăm cu o serie de actori reprezentativi pentru a identifica acele companii româneşti din IT&C care au nevoie de bursă pentru a se putea dezvoltă. Cea mai importantă lecţie pe care o învăţăm din această pandemie, în plus faţă de accelerarea digitalizarii cât mai multor procese, este că ajungem să depindem tot mai mult de cei de lângă noi în condiţii de criză. Acest aspect reliefează importantă strategică a dezvoltării business-urilor locale: nu putem avea o Românie puternică fără companii româneşti puternice. Orice strategie serioasă privind finanţarea şi dezvoltarea economică are cel puţîn o componentă legată de bursă, iar exemplele recente atât din zona publică, cât şi din zona privată nu fac decât să confirme că piaţă de capital este o sursă esenţială de finanţare”, spune Radu Hanga, Preşedinte BVB.

„Avem o piaţă tot mai activă, volatilitatea a adus mai mulţi investitori la bursă şi vedem că din ce în ce mai multe companii mici şi mijlocii accesează piaţă de capital, în special prin emisiuni de obligaţiuni. Sunt bani în piaţă de capital şi orice proiect, odată ce este promovat într-un mod coerent şi transparent, are şanse de succes pentru a fi finanţat. În acelaşi timp, eforturile noastre sunt direcţionate şi către investitori pentru că o comunitate de investitori mult mai puternică şi diversă este o condiţie absolut necesară pentru a avea mai multe companii listate şi o piaţă de capital eficientă.Am recuperat 98% din pierderea generată de pandemia de coronavirus pe bursă locală, dacă luăm în calcul nivelul de la finalul lunii noiembrie al indicelui BET-TR, care include şi dividendele, comparativ cu finalul anului 2019. Ar trebui să avem mai multă încredere în companiile româneşti şi în capacitatea de redresare a acestora, iar bursă este cel mai bun exemplu care arată că acest lucru este posibil”, adaugă Adrian Tănase, CEO BVB.

Activitatea investiţională s-a intensificat pe piaţă de capital locală pe fondul unor rulaje în creştere puternică în rândul tuturor tipurilor de instrumente financiare. Astfel, valoarea medie zilnică de tranzacţionare la nivelul cumulat al tuturor instrumentelor financiare tranzacţionate la Bursă de Valori Bucureşti (BVB) a ajuns la 62,2 milioane de lei, echivalentul a 12,86 milioane euro. Lichiditatea, măsurată prin prisma acestui indicator, a consemnat o creştere de peste 42% pe ansamblul primelor 11 luni ale acestui anul comparativ cu intervalul similar al anului trecut. Defalcat, cea mai mare pondere a avut-o segmentul de acţiuni, unde media zilnică de tranzacţionare a fost de 48,6 milioane lei (10 milioane euro), iar cea mai mare creştere a fost înregistrată de segmentul produselor structurate: +357% la finalul primelor 11 luni. Valoarea cumulată a tranzacţiilor, incluzând ofertele, aferentă tuturor tipurilor de instrumente financiare (acţiuni, instrumente cu venit fix, produse structurate, unităţi de fond, ETF) tranzacţionate la BVB în perioada ianuarie-noiembrie a ajuns la 14,3 miliarde lei, echivalentul a 2,96 miliarde euro, în creştere cu 42,3% în moneda naţională faţă de aceeaşi perioada a anului anterior.

Luna noiembrie s-a remarcat printr-un avans puternic al pieţei locale, cu o creştere de peste 9%, la nivelul indicelui BET sau BET-TR, care include şi dividendele. Indicele BET, care reflectă evoluţia celor mai tranzacţionate 17 companii, a încheiat luna noiembrie la un nivel de 9.286 puncte, în creştere cu 9,1% faţă de luna precedentă. Indicele BET-TR a avut un avans similar şi a încheiat luna trecută la 15.622 puncte, fiind cu 2,2% sau cu 347 de puncte sub nivelul de la finalul anului trecut, în condiţiile în care piaţă locală se află sub puternicul impact generat de pandemia de coronavirus.

Valoarea de piaţă a companiilor româneşti listate la BVB a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, echivalentul a 20 de miliarde de euro, la finalul lunii noiembrie. Piaţă de capital din România a fost promovată în septembrie la statutul de Piaţă Emergenţa de către furnizorul global de indici FTSE Russell.