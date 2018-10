Legea offshore: O clauză a declanşat discuţii contradictorii în coaliţia PSD-ALDE

Liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu şi deputatul ALDE Varujan Vosganian s-au contrazis, marţi, în comisiile de specialitate, la dezbaterile despre legea offshore, pe marginea prevederilor privind redevenţele şi regimul fiscal care vor fi aplicate investitorilor.

Vosganian a cerut modificarea prevederii din proiectul offshore care stipulează că „titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în

vigoare a prezentei legi beneficiază, pe toată perioada derulării acestora, de nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferente acestor cote existente la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Deputatul ALDE a apreciat că acest articol nu oferă investitorilor suficiente garanţii fiscale.

„Eu cred că azi trebuie să dăm un consens politic care e cea mai bună garanţie pentru investitori că niciun partid nu va da vina pe alt partid pentru legea asta şi o va susţine. Eu susţin să ne întoarcem la varianta Senatului, altfel dăm un semnal ambiguu. Dar să scoatem din varianta Senatului cuvintele "inclusiv pe perioada prelungirilor subsecvente"”, a declarat Vosganian.

În varianta de la Senat, articolul prevede că „Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică, pe toată

perioada derulării acestora, inclusiv pe durata oricăror prelungiri subsecvente, nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferente acestor cote şi regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare desfăşurate în baza acordurilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, a spus că social-democraţii nu pot fi de acord să se revină la varianta adoptată în Senat.

„Nu putem cădea de acord pe acest punct. Teoretic, daca introducem clauza de stabilitate, vreau sa intreb ce se întâmplă dacă în 2027 sau 2030 vine un investitor şi ia în concesiune un perimetru care azi nu e descoperit? Pot eu acum să stabilesc pentru 2030 înca 45 de ani în total? Orice modificare în defavoarea investitorilor ne va costa pe noi ca ţară foarte scump, în orice instanţă de tribunal comercial vor câştiga. Asta vrem, sa stabilim de pe acum pentru 2060?”, a declarat Suciu.

Vosganian a replicat că varianta din Camera Deputaţilor este „o stabilitate pe jumătate”.

„S-a adus argument că o clauză de stabilitate este improprie. Am contraargumente. Eu am spus că varianta Camerei este o stabilitate pe jumătate, dăm stabilitate pe redevenţă şi nu înţeleg argumentele dlui Suciu, dar nu dăm stabilitate pe impozitul nou introdus. Ori dăm stabilitate, ori nu dăm stabilitate. Şi noi putem schimba oricând legislaţia. Nu am înţeles argumentele”, a declarat deputatul ALDE.

Comisiile reunite de industrii, administraţie publică şi buget din Camera Deputaţilor discută, marţi, proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

