Lenovo a înregistrat venituri de două ori mai mari faţă de anul trecut, de 240 milioane de dolari

Lenovo a raportat venituri înainte de impozitare, de două ori mai mari faţă de anul trecut, ajungând la suma de 240 milioane de dolari. Venitul net a crescut, de asemenea cu 85 de milioane de dolari, anunţă grupul Lenovo în cadrul informaţiilor financiare din perioada aprilie-iulie 2019.

Veniturile înainte de impozitare s-au dublat comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 240 de milioane de dolari, cu 127 de milioane mai mult. Venitul net a crescut cu 85 de milioane de dolari, atingând suma de 162 de milioane de dolari.

Grupul Lenovo are activităţi în peste 180 de pieţe şi procese de fabricare flexibile.

Divizia PC and Smart Devices (PCSD), una dintre cele două unităţi ale grupului IDG (Intelligent Devices Group), a înregistrat creşteri ale veniturilor de 12%, obţinând cel mai mare profit într-un prim trimestru fiscal.

Venitul înainte de taxe a fost de 524 milioane de dolari, în creştere cu 98 de milioane de dolari.

La categria PC-urilor, volumul Lenovo a depăşit cu peste 13 puncte cota de piaţă aflată şi ea în creştere, atingând astfel un record pentru PC-uri: o cotă de piaţă de 24,9%. Altfel spus, unul din patru PC-uri din lume este un PC Lenovo.

A doua divizie a IDG, Mobile Business Group (MBG), a avut de asemenea un trimestru profitabil, crescându-şi veniturile înainte de impozitare cu 100 de milioane de dolari, pentru al patrulea trimestru consecutiv.

Divizia Data Center Group (DCG) a continuat să îmbunătăţească profitabilitatea comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, pentru al optulea trimestru consecutiv. Veniturile au crescut cu peste 80% de la an la an, iar businessul Software Defined Infrastructure (SDI) a continuat să crească la o rată de două cifre de la an la an.

