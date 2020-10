LinkedIn concediază 6% din angajaţi. Manager de recrutare: „Mă surprinde decizia lor”

LinkedIn, cea mai mare reţea profesională, pe care, probabil, ai şi tu cont, concediază 6% dintre angajaţii săi, aproximativ 1.000 de persoane.

Motivul? Cererea pentru servicii de recrutare a scăzut în pandemie pentru că companiile nu mai au aceeaşi putere de angajare ca înainte de criză. Şi în România, cererea de recrutări a scăzut cu aproape 50%, dar, cu toate acestea, marile companii de profil din ţară încă plătesc abonamentele platformei Linkedin. În medie, o companie din România poate plăti 2.000 - 3.000 de dolari pe an, în funcţie de serviciile pe care le solicită.

Olivia lucrează la o companie de recrutare care are abonament LinkedIn de peste 5 ani. Se declară mulţumită de servicii şi spune că, an de an, platforma a făcut îmbunătăţiri.

„Ce pot să spun este că abonamentele nu sunt ieftine. Tool-ul oferit de LinkedIn este nemaipomenit pentru un recrutor. Este aspiraţională licenţa de LinkedIn recrutor. Tot ceea ce înseamna corporate, companii multinaţionale, utilizează Linkedin. Chiar mă surprinde decizia lor”, a spus Olivia David, PP HUB Manager.

Linkedin în cifre

675 milioane utilizatori în 200 ţări

2,8 milioane utilizatori în România

Concedieri – 960 angajaţi