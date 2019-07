Lipsă crasă de respect. Ce făceau şefii de la Deutsche Bank în ziua în care concediau 18.000 de angajaţi

Doi croitori au fost fotografiaţi ieşind din biroul băncii din Londra. Iniţial, bărbaţii au fost identificaţi greşit ca fiind angajaţi care au fost concediaţi. Ulterior s-a descoperit că cei doi se aflau la birou pentru a face măsurătorile necesare confecţionării unor costume în valoare de 1.800 de dolari destinate unor persoane din conducerea instituţiei, care şi-au păstrat locurile de muncă în urma disponibilizării masive.

„Cei care au lăsat un croitor să vină aici într-o astfel de zi este lipsit de respect. În niciun caz un astfel de comportament nu corespunde valorilor noastre”, a declarat CEO-ul băncii, într-un interviu pentru publicaţia Handelsblatt.

Deutsche Bank CEO Christian Sewing told @handelsblatt that he personally called 2 employees who on Monday - the day the bank started to cull 18,000 jobs - saw tailors in their London office to expensive made-to-measure suits. Both got a proper dress down https://t.co/0ML8p2sxp3 pic.twitter.com/dB6fWK94XK