Liviu Doroş, şeful SIF Moldova, a vândut acţiuni de 879.000 de lei la societate. Costel Ceocea, preşedintele societăţii, a vândut şi el de 215.000 de lei

Liviu Doroş, director general al SIF Moldova (simbol bursier SIF2), a vândut pe 1 iulie 2019 un pachet de 474.920 de acţiuni la societatea pe care o conduce la un preţ de 1,85 lei pe acţiune, adică o tranzacţie de 879.000 de lei, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza informaţiilor publicate marţi la bursă.

Pe de altă parte, un alt vânzător a fost şi Costel Ceocea, preşedintele societăţii, care a înstrăinat un pachet de 116.390 de acţiuni pentru 215.000 lei. Cumpărătorii încă nu au fost raportaţi la bursă. De asemenea şi Iancu Cătălin, director general adjunct, şi soţia sa -Iancu Ludmila, au vândut acţiuni de 270.460 de lei.

Potrivit celor mai recente date publice cu privire la deţinerile SIF Moldova, respectiv cele din documentul de răscumpărăre de acţiuni de la jumătatea lunii iunie din 2019, Costel Ceocea şi-a majorat numărul de acţiuni la societate cu circa 50% la 1,57 milioane de unităţi de la începutul acestui an.

Şi Liviu Doroş are un număr de acţiuni în creştere, respectiv 6,4 milioane de unităţi, faţă de cele 5,75 milioane de acţiuni de la finele anului 2018.

Cu o participaţie de 7,3% din capitalul social al Băncii Transilvania, SIF Moldova este al doilea cel mai mare acţionar al acesteia după Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (8,6%).

SIF Moldova are 1,377 mld. lei capitalizare, iar de la începutul anului 2019 acţiunile societăţii s-au apreciat cu 12,6%. Spre comparaţie indicele principal BET a urcat cu 19% în timp ce indicele BET-FI are plus 12%.

