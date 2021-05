Lucia Costea, co-fondator şi CEO Secom, premianta ridicată din studenţie. În 2020, a avut o cifră de afaceri de 31 de milioane de euro

Doamnele merită premiate pentru reuşitele lor. Asta s-a întâmplat şi aseară, la gala Women in economy, organizată de Conderatia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin.

Una dintre câştigătoare a fost Lucia Costea, co-fondator şi CEO Secom, companie din îndustria de suplimente alimentare. A început din studenţie, iar acum are un business care anul trecut a avut o cifră de afaceri de 31 de milioane de euro.

SINCRON- LUCIA COSTEA, co-fondator şi CEO Secom:

”Este practic o recunoaştere a muncii unei întregi echipe, al unui efort pe care îl depunem constant. Este lucrul pe care îl fac de 18 ani, încă din timpul facultăţii. Nu pot spune că am simţit o presiune că sunt femeie sau că am avut anumite dezavantaje. Am pornit de la o idee de a face bine, ci nu de la un plan de afaceri, iar astăzi suntem o companie de aproape 200 de oameni cu un portofoliu de aproape 500 de produse.

În cadrul galei a fost anunţat şi un parteneriat între CONAF şi Google România, mai ales că anul acesta cuvântul cheie este digitalizarea. Mai mult, Google a anunţat şi că va oferi 1.000 de burse pentru femeile care îşi doresc să înveţe IT, fie că le ajută în business-urile pe care deja le au sau că vor să se reprofileze”.

CRISTINA CHIRIAC, preşedinte CONAF:

”În primul rând ar trebui să ne recunoască meritele, că despre asta este vorba. În momentul în care vom reuşi să fim recunoscute, vom reuşi la rândul nostru să devenim într-adevăr modele de succes şi vom reuşi să devenim unite şi din punct de vedere economic, nu doar social. Guvernanţii nu ar trebui să facă nimic, ar trebui doar să ne lase să ne facem treaba pentru că, aşa cum bine ştiţi, legile sunt atât de complicate încât mai rău ne încurcă.

Să ştii că aseară doamnele nu au fost singure. Şi domnii au venit să susţină. Felix Pătrăşcanu, managining partner la FAN Courier nu crede că în România femeile sunt dezavantajate.

SINCRON- FELIX PĂTRĂŞCANU, managing partner FAN Courier:

”Am citit nişte statistici din care am aflat că femeile în România stau foarte bine în promovarea femeii. Mai puţin în politică, cred, dar în business e destul de mare ponderea. Important este să ai skills-urile necesare şi voinţă de a face antreprenoriat. Uşile sunt deschise şi femeilor şi bărbaţilor, aşa că nu văd vreo pavăză sau ceva care să le blocheze pe doamne să facă cât mai mult business”.