Manager Fondul Proprietatea: Investiţiile în reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă nu se justifică financiar

Investiţiile în reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă nu se justifică din punct de vedere financiar şi sunt sensibile din punct de vedere politic, întrucât sancţiunile aplicate acum de SUA partenerului chinez ar produce un conflict politic, a declarat Johan Meyer, manager de portofoliu al FP.

"Investiţiile în reactoarele 3 şi 4 nu au sens din punct de vedere financiar sub în niciun caz. Faptul că partenerul chinez se află sub sancţiunile Statelor Unite ar face ca acest subiect să fie foarte sensibil din punct de vedere politic pentru Nuclearelectrica şi continuarea acestei acţiuni, având în vedere alianţele", a spus Johan Meyer. Nuclearelectrica a semnat, în luna mai, cu China General Nuclear Power Corporation şi CGN Central and Eastern Europe Investment acordul investitorilor in forma preliminara cu privire la continuarea proiectului unităţilor 3 şi 4 de la Cernavoda.

Meyer s-a pronunţat şi în privinţa posibilităţii ca Hidroelectrica să achiziţioneze active ale companiilor CEZ sau Enel, situaţie pe care Fondul Proprietatea nu o susţine, pentru că ar fi distructiv pentru acţionari. „Când te uiţi la rezultatele unor companii ca Hidrolectrica, şi apoi la evaluările atribuite altor companii, realizezi că acestea sunt semnificativ mai înalte decât la nivel de distribuţie şi furnizori, este cazul Enel şi CEZ. Asta înseamnă prin definiţie că dacă activele ar fi cumpărate la nivelul la care sunt acum, acest lucru ar fi foarte nociv. Pur şi simplu nu pot genera acelaşi gen de profit care se poate genera din Hidroelectrica. Aşa că părţi din Enel, da, asta este posibil, doar active individuale, nu întreaga companie”, a afirmat Meyer.

Acţionarii CEZ au aprobat în luna iulie noua strategie de afaceri, care vizează printre altele vânzarea activelor străine, implicit cele din România, în contextul în care CEZ intenţionează să-şi concentreze operaţiunile şi implicit investiţiile pe piaţa locală.

În România, CEZ este unul dintre cei mai mari jucători din piaţa distribuţiei şi furnizării de energie electrică, cu un portofoliu format din 1,4 milioane de consumatori, cea mai mare parte casnici. CEZ este activ în România prin intermediul mai multor companii. Cele mai mari rămân însă CEZ Vânzare, cea care se ocupă de furnizarea energiei electrice, şi CEZ Distribuţie. Dincolo de aceste două firme, CEZ mai controlează companii active în domeniul energiei eoliene şi al energiei hidro.

CEZ deţine în România şi cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, în zona Dobrogea, la Fântanele, Cogealac şi Gradina, o investiţie de 1,1 miliarde de euro.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.