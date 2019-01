Mari giganţi, printre care YouTube, Amazon şi Apple, sunt acuzaţi de încălcarea GDPR

Companiile Netflix, YouTube, Amazon, Apple şi Spotify sunt acuzate de încălcarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor (GDPR), conform unei plângeri depuse vineri la Autoritatea de Protecţie a Datelor din Austria, relatează publicaţia Financial Times.

Plângerea a fost depusă de compania de protecţie a datelor austriacă None of Your Business (NOYB). Grupul consideră că cele cinci companii, împreună cu SoundCloud, Flimmmit şi DAZN nu au făcut publice informaţii de bază, precum modul în care cumpără şi vând datele utilizatorilor, după ce au fost contactate de zece cetăţeni care au cerut informaţiile lor personale.

„Când au fost testate, niciuna dintre aceste companii nu au oferit utilizatorilor datele relevante. În majoritatea cazurilor, utilizatorii au primit datele, dar nu au primit informaţii despre modul în care datele lor sunt partajate şi cu cine. Acest lucru duce la încălcarea structurală a drepturilor utilizatorilor”, a declarat Max Schrems, co-fondator şi director al NOYB, care a câştigat deja un proces intentat împotriva companiei Facebook pe motive similare.

GDPR garantează utilizatorilor dreptul de a fi informaţi despre cum şi unde sunt tranzacţionate datele lor şi despre perioada pentru care datele sunt stocate. Acest „drept de acces” este prevăzut în Articolul 15, care menţionează că încălcarea acestui drept poate duce la amenzi de până la 20 de milioane de euro.

Pentru a investiga modul în care companiile se conformează prevederilor GDPR, grupul NOYB a lucrat cu zece voluntari din Viena care şi-au cerut datele personale de la opt companii: Netflix, YouTube, Apple, Amazon, Spotify, SoundCloud, Flimmmit şi DAZN.

„Rezultatele au confirmat faptul că toate companiile au refuzat să îndeplinească obligaţia de a oferi datele sau au oferit răspunsuri evazive”, a declarat Ioannis Kouvakas, avocat al companiei NOYB.

Dintre cele opt companii, YouTube, Apple, Spotify şi Amazon aveau sisteme automate care permiteau utilizatorilor să îşi downloadeze datele imediat.

„Compania Apple a oferit utilizatorilor aproximativ 40 de pagini în Excel, pline cu date alfanumerice care nu aveau niciun sens. Mai mult de 80% dintre datele oferite de Apple erau imposibil de descifrat”, a transmis Kouvakas.

În mod similar, companie YouTube, deţinută de Google, a oferit date greu de descifrat pentru omul obişnuit.

Netflix a oferit o listă cu date precum descrierile serialelor urmărite, detalii despre locul şi ora la care au fost vizionate şi dispozitivele de pe care au fost urmărite. În schimb, compania nu a dezvăluit părţile terţe cu care îşi împarte datele. Conform informaţiilor obţinute de NOYB, Netflix reţine date precum adrese IP sau locaţia exactă a utilizatorilor timp de peste cinci ani.

„Trebuie să şteargă datele dacă nu mai sunt necesare pentru procesare şi trebuie să prezinte justificări pentru reţinerea oricărui tip de date. Lucru pe care nu l-au făcut”, a declarat Kouvakas.

Companiile din domeniul tehnologic s-au pregătit pentru astfel de acuzaţii sub jurisdicţia GDPR. În luna noiembrie, grupul Privacy International a depus mai multe plângeri la Autorităţile de Protecţie a Datelor din Marea Britanie, Irlanda şi Franţa pentru a afla de ce anumite companii adună informaţii despre utilizatori şi le fac publice cu părţi terţe.

Ideea dreptului utilizatorilor la informaţii despre propriile date a fost prezentată public săptămâna aceasta de Tom Cook, director executiv al Apple.

„Considerăm că toate tranzacţiile de date ar trebui monitorizate de Comisia Federală pentru Comerţ, care ar trebui să înfiinţeze un program în care toţi utilizatorii şi brokerii se pot înregistra pentru a permite monitorizarea tranzacţiilor. De asemenea, programul online ar trebui să permită utilizatorilor să îşi şteargă în orice moment datele”, a declarat Tom Cook.

Ioannis Kouvakas a transmis că această declaraţie este ironică: „Să faci declaraţii despre cum respecţi confidenţialitatea utilizatorilor este important, dar pentru a nu fi doar un comunicat de marketing, ar trebui să fie susţinut de dovezi practice. Dacă datele pe care le oferi la cerere sunt imposibil de înţeles pentru utilizatori, aceştia nu îşi pot exercita dreptul”.

O parte dintre companiile vizate au răspuns public plângerii depuse de NOYB. Apple şi Amazon au refuzat să comenteze acuzaţiile.

„YouTube şi Google oferă utilizatorilor transparenţă şi control al datelor. De asemenea, informăm utilizatorii în ceea ce priveşte modul de reţinere al datelor în Politica de Confidenţialitate Google”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei YouTube.

„Confidenţialitatea şi protecţia datelor sunt importante pentru Netflix şi ne conformăm prevederilor GDPR. Nu am primit momentan nicio plângere formală”, au transmis reprezentanţii Netflix.

„Spotify ia în serios protecţia datelor şi obligaţiile faţă de utilizatori. Suntem determinaţi să ne conformăm legilor naţionale şi internaţionale, precum şi normele GDPR, pe care considerăm că le respectăm complet”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spotify.

Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR), adoptat în luna mai de Uniunea Europeană, este obligatoriu pentru toate companiile care gestionează date privind cetăţenii statelor membre UE.

