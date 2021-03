Maternitatea, piedică în carieră. Concediul de maternitate este motivul diferenţelor financiare

Ne mândrim cu un procent mare al femeilor în funcţii de conducere. Peste 37% dintre şefi sunt femei în România. Dar drumul până acolo e mai greu pentru doamne decât pentru domni, spune un studiu Deloitte. Femeile sunt promovate mai rar şi primesc mai puţini bani pentru aceeaşi funcţie. De ce? Concediul de maternitate este văzut ca o piedică în carierele doamnelor, după părerea respondenţilor.

Andreea are un CV complex. Nu de puţine ori a fost lider în cariera sa. În prezent, este purtător de cuvânt la Romgaz şi reprezintă asociaţii pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin.

Ştie din poveştile altor femei că maternitatea este o piedică. Cu toate acestea, pe ea nu a oprit-o să ascenzioneze.

„Este dovedit ştiinţific faptul că domnii îşi alocă foarte mult timp jobului. Din experienţa cu doamnele care au participat la interviuri de recrutare o întrebare este legată de timpul alocat job-ului. O altă întrebare este posibilitatea de a călători cu job-ul. Pentru mine, personal, nu a fost o problemă concediu de materinitate. Nu am stat foarte mult, doar 3 luni, după care am revenit la job. Când eram însărcinată mi-am continuat activitatea până în ultima zi, înainte de a naşte. Profesional nu m-a împiedicat, dimpotrivă, m-a motivat mai mult faptul că am devenit mămică. 06:29 /taie/ 07:00 Cariera mea chiar a cunoscut chiar o ascensiune după ce am devenit mămică”, a spus Andreea Negru, preşedinte ADAA.

DIFERENŢĂ DE REMUNERARE FEMEI VS. BĂRBAŢI 3,3%

PUNCTE FORTE FEMEI – OPINII RESPONDENŢI

consecvenţa (92%)

efectuarea unor sarcini multiple şi simultane (90%),

onestitatea (82%),

comunicarea (79%)

empatia şi capacitatea de a gestiona echipe mari (78%),

PUNCTE FORTE BĂRBAŢI – OPINII RESPONDENŢI

uşurinţa de a lua decizii (79%)

abilităţile de conducere (71%)

Sursă: Deloitte, Ziarul Financiar