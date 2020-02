Michael Bloomberg propune taxe mai mari pentru bogaţi. Suma pe care ar aduce-o la buget sistemul propus de miliardar

Fostul primar al New York-ului, miliardarul Michael R. Bloomberg a prezentat la finele săptămânii trecute un plan care ar strânge aproximativ 5.000 de miliarde de dolari de la persoanele cu venituri mari şi de la corporaţii, relatează New York Times.

Propunerea i-ar majora miliardarului, în mod cert, valoarea impozitelor plătite, dar care este mai puţin agresivă decât propunereile pe care le fac rivalii liberali în cursa pentru preşedinţie.

Propunerea include o abrogare a reducerilor fiscale adoptate de preşedintele Trump în 2017, împreună cu o nouă suprataxă de 5% pentru cei cu venituri de peste 5 milioane de dolari pe an. În plus ar fi majorate impozitele pentru americanii care câştigă mai mult de 1 milion de dolari pe an şi ar menţine o limită la deducţiile aplicate taxelor de stat şi locale stabilite în conformitate cu legea din 2017.

Pentru cei cu venituri mari care nu deţin companii, propunerea ar anula o deducere fiscală acordată de Trump şi ar anula parţial reducerile de impozit pe venit adoptate de preşedintele american pentru corporaţii, ridicându-le la 28% de la 21%. Înainte de 2017, taxa era de 35%.

Planul nu susţine aşa-numita taxă pe avere propusă de mai mulţi candidaţi, precum senatorii Elizabeth Warren şi Bernie Sanders. O astfel de taxă a câştigat popularitate în rândul alegătorilor, însă consilierii lui Bloomberg cred că ar putea fi considerată neconstituţională.

Cu toate acestea, consilierii lui Bloomberg estimează că taxa ar aduce 5.000 de miliarde de dolari în următorul deceniu, pentru a finanţa îngrijirea sănătăţii, locuinţe, infrastructură şi alte iniţiative. Această sumă este cu aproape 50 la sută mai mare decât creşterea impozitelor propuse de cel mai moderat candidat din cursă, fostul vicepreşedinte Joseph R. Biden Jr..

Consilierii domnului Bloomberg au spus că este posibil să propună măsuri suplimentare pentru a spori veniturile, în funcţie de cum se dezvoltă celelalte planuri de cheltuieli. Ei au spus că nu intenţionează să aloce venituri pentru reducerea deficitului existent de 1.000 de miliarde de dolari, despre care au spus că o consideră o problemă pe termen lung.

Bloomberg, a cărui avere este estimată la peste 50 de miliarde de dolari, cheltuie sute de milioane de dolari pentru a concura într-o cursă în care a intrat mult mai târziu decât adversarii săi.

Foto: Profimedia Images

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.