Ministrul de Finanţe anunţă că două misiuni FMI sunt în România. Sunt analizate două lucruri / Cîţu: Riscul ca România să sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero

Două misiuni ale Fondului Monetar Internaţional (FMI) sunt în aceste zile în România pentru a analiza modul de colectare a banilor la buget şi Codul Fiscal, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. Acesta a spus că delegaţiile FMI vor sta în România două-trei săptămâni.

"FMI este aici pentru a ne ajuta pe partea de colectare. Este o analiză a modului în care colectăm banii la buget, (ţine) două-trei săptămâni. Sunt două misiuni FMI pe care le-am cerut, una pe colectare, alta pe analiza de Cod Fiscal. Vreau să văd ce solutii au pentru cum putem colecta mai multi bani la buget şi a doua să vedem dacă Codul Fiscal, aşa cum este construit, mai funcţionează în această economie sau nu", a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Finanţelor Florin Cîţu.

Ministrul de resort a anunţat la începutul lunii ianuarie că intenţionează să ceară expertiza Fondului Monetar Internaţional cu privire la actualitatea Codului Fiscal.

Cîţu: Riscul ca România să sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero

Aşa cum este construit bugetul pentru 2020, riscul ca România să sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul Finanţelor

"Aşa cum am construit bugetul, riscul ca România să sufere de pe urma unei crize globale este foarte foarte foarte mic, aproape de zero. Am construit un buget conservator, care are mai mulţi bani alocaţi pentru investiţii, dar investiţii care se pot face, iar asta înseamnă că în acest an ne aşteptăm ca o contribuţie mai mare la creşterea economică să vină de la investiţii şi nu de la consum. Am spus asta şi în Strategia fiscal-bugetară prin modul în care am selectat proiectele.

Ministrul de resort a mai declarat că nu îi este teamă de o încetinire a economiei globale.

Nu îmi este teamă nici de o încetinire globală. România este ok, iar încrederea investitorilor, când am ieşit pe pieţele internaţionale, au fost 12 miliarde de euro oferiţi pentru România. Iarăşi un maxim istoric. Toţi (investitorii) au avut interes să vină cu 12 miliarde de euro către România. Este clar că România merge într-o direcţie ok", a precizat Cîţu.

Florin Cîţu a mai precizat că Prima Casă are un plafon de finanţare de 2 miliarde de lei şi că programul va trece însă printr-un proces de evaluare la finalul căruia, dacă se consideră că trebuie modificate criteriile, acestea vor fi modificate.

