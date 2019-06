Ministrul Dezvoltării: 6% din alocarea naţională a Fondului European de Dezvoltare va fi pentru proiecte urbane

Ministrul Dezvoltării Daniel Suciu a declarat, la reuniunea informală a miniştrilor dezvoltării statelor membre ale UE la Parlament, că 6% din alocarea naţională a Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) va fi dedicată proiectelor urbane.

„Avem o bază solidă pentru susţinerea Agendei Urbane, atât din perspectiva finanţării, cât şi a continuităţii instrumentelor în sprijinul dezvoltării teritoriale integrate. Noul cadru de reglementare la nivel european va finanţa în continuare dezvoltarea urbană durabilă. Cel puţin 6% din alocarea naţională aferentă Fondului European de Dezvoltare Regională per stat membru va fi dedicată proiectelor urbane prin intermediul strategiilor de dezvoltare teritorială”, a declarat Daniel Suciu, potrivit unei informării publicate pe site-ul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene (UE).

În cadrul reuniunii informale a fost adoptată Declaraţia de la Bucureşti „Către un cadru comun pentru dezvoltare urbană în Uniunea European”, care vizează stabilirea unui acord politic pentru iniţierea activităţilor de dezvoltare a unui cadru strategic pentru UE.

Documentul propune implementarea şi continuarea Agendei Urbane a Uniunii Europene, corelarea cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig şi asigurarea coordonării între diferitele iniţiative din cadrul Agendei Urbane a Uniunii Europene.

Pe durata Preşedinţiei României la Consiliul UE, documentul a fost construit pe baza recomandărilor făcute de preşedinţiile anterioare, Estonia-Bulgaria-Austria şi a contribuţiilor transmise de statele membre, instituţiile şi organizaţiile europene.

„Aveam nevoie de o viziune comună, incluzivă şi orientată spre rezultate, de un cadru care să asigure convergenţa la nivel european şi să întărească dimensiunea urbană în acord cu importanţa pe care aceasta o deţine pentru o guvernare eficientă. Mă bucur că, împreună cu omologii mei din statele membre, am dat un semnal puternic în favoarea unei Uniuni Europene al cărei fundament sunt cetăţenii săi. De altfel, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, am urmărit în permanenţă ca, prin demersurile întreprinse în cadrul Preşedinţiei României la Consiliul UE, să contribuim la eforturile comune de a sprijini şi promova dimensiunea teritorială a politicii de coeziune, în acord cu rolul major pe care aceasta îl are pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii de zi cu zi a cetăţenilor Uniunii ”, a completat Suciu.

La reuniune au participat reprezentanţi din Norvegia, Elveţia, Comitetul European al Regiunilor, Consiliul Municipalităţilor şi Regiunilor Europene, Consiliul European al Urbaniştilor, Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism, Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială, Eurocities, Banca Europeană de Investiţii şi Programul de Cooperare Interregională URBACT şi comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.