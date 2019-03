Ministrul Mediului, anunţ mult aşteptat: ITP-ul va fi eliminat la programul Rabla Clasic/ Care este bugetul alocat de Guvern

Ministrul Mediului, Gabriela Gavrilescu, a spus, sâmbătă dimineaţa, că inspecţia tehnică periodică va fi eliminată în cazul programului Rabla.

„Făcând o analiză clară, am emis ordinul de ministru prin care ITP-ul pentru o maşină care stă în curtea unui cetăţean să fie scos. Dacă am maşina în curte, de ce să mă mai duc să plătesc o taxă în plus, când pot să mă duc cu ea direct să o dau pentru a achiziţiona o maşină nouă”, a spus Gabriela Gavrilescu, într-o emisiune la Antena 3, precizând că a emis acest ordin „săptămâna trecută” şi că se referă la ITP-ul necesar pentru programul Rabla Clasic.

Ministrul mediului nu a precizat exact data de la care va intra în vigoare acest ordin sau numărul acestuia. „Interesul nostru este să le scoatem de peste tot - din parcări, din curţile oamenilor. Nu avem nevoie să blocăm acest sistem care este derulat de foarte mult timp şi care funcţionează”, a adăugat Gavrilescu.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, la propunerea Ministerului Mediului, bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) pentru acest an. Astfel, prin bugetul de venituri şi cheltuieli, AFM va asigura resursele financiare pentru susţinerea şi realizarea a nouă proiecte prioritare şi programe pentru protecţia mediului.

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Rabla Clasic) va fi suplimentat cu 322 de milioane de lei, suficienţi pentru aproximativ 35.000 de prime de casare, cumulat persoane fizice şi firme, în scădere de la 50.000 de prime de casare oferite anul trecut.

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus), are alocată o finanţare de 93 de milioane de lei, iar voucher-ul de 10.000 de euro.

„Prima Maşină este un beneficiu foarte bun pentru români: vor putea să folosească acea primă de casare de 6.500 de lei pentru a se duce să o depună garanţie la bancă, în sensul de a-şi cumpăra o maşină nouă. Sunt foarte multe lucruri care au fost corectate la Programul Prima Maşină şi este suplimentar Programului Rabla Clasic sau Rabla Plus”, a mai spus Gavrilescu, sâmbătă.

Programul Rabla pentru electrocasnice, adresat persoanelor fizice în vederea stimulării colectării selective a deşeurilor de echipamente electice şi electronice, are alocate credite de angajament în valoare de 40 milioane lei, dublu faţă de anul trecut.

„Faţă de ce am avut anul trecut, partea de aparate de aer condiţionat, maşini de spălat, combine frigorifice sau frigidere, anul acesta vom suplimenta, atât pentru televizoare, 100%, cât şi pentru alte aparate electrocasnice - ne dorim să trecem şi la aspiratoare, dar cu sume mai mici pentru ceea ce înseamnă ecobonusul, pentru că nu dorim să trecem la un procent mai mare de 50% din valoarea echipamentului. Dorim să înlocuim echipamentele vechi, energoface, cu echipamente cu clasă energetică ridicată din clasa A++ sau A+++, pentru că diminuăm şi consumul de energie şi emisiile de gaze cu efect de seră”, a detaliat Gavrilescu.

Ministrul Mediului a mai anunţat că, în apropierea zilei de 1 mai, va fi lansat Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională. Suma totală pentru finanţarea programului este de 130 de milioane de euro, 120 de milioane de lei (25 de milioane de euro) reprezentând cofinanţare prin POR. Acest program este realizat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării.

„Avem putere instalată de 3 kilowaţi. Asta înseamnă că poţi să asiguri consumul echipamentelor din propria gospodărie. (...) Parlamentul României a aprobat anul trecut o schimbare legislativă prin care fiecare dintre noi putem deveni producători de energie electrică, pentru că surplusul de energie electrică intră în reţeaua naţională. Este un parteneriat între Ministerul Mediului, Ministerului Energiei şi ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie)”, a explicat Gavrilescu.

În plus, Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, denumit Centenarul Luminii are alocaţi 218,6 milioane lei, pentru ca „să nu mai existe nicio casă în România care să nu fie alimentată cu energie electrică”, a explicat ministrul Mediului.

„Trebuie să ai o distanţă mai mare de 2 kilometri de reţeaua electrică. Cei care ne vor ajuta în demararea acestui proiect, totodată de la 1 mai, vor fi şi primarii, pentru că, de-acolo şi cu ajutorul Ministerului Energiei şi Electrica SA, am identificat locurile unde nu avem în locuinţe cu energie electrică şi este putere instalată de 1 kilowatt. Suma este total asigurată de la Fondul de mediu, faţă de celălalt program de montare a celulelor fotovoltaice, pentru care asigurăm suma în valoare de 20.000 de lei, ce depăşeşte fiecare plăteşte”, a mai detaliat Gavrilescu, sâmbătă.

Programul pentru gestionarea deşeurilor, având ca obiectiv reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului, are propusă o sumă, pe credite de angajament, de 364,3 milioane de lei, iar suma preconizată a fi cheltuită pentru credite bugetare este de 146,8 milioane de lei, alocată pentru finanţarea pe două segmente: închiderea depozitelor de deseuri municipale pentru care România a fost condamnată de CJUE, respectiv instalaţiile de reciclare.

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi va beneficia de un buget de 90 de milioane de lei, acesta fiind destinat promovarea infrastructurii vehiculelor de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic - staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. Municipalităţile ar fi trebuit să îşi depună dosarele până la finele lunii martie 2019, pentru acest program.

„Urmează ca în perioada următoare să le analizăm, iar, în momentul în care dosarele sunt eligibile, vom posta pe site-ul AFM-ului şi ministerului (Mediului - n.red.) exact municipiile reşedinţă de judeţ care vor putea să primească bani de la fondul de mediu în vederea montării acestor staţii de reîncărcare”, a mai arătat Gavrilescu.

De asemenea, Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane – autobuze şi troleibuze electrice/GNC, are alocată o sumă pentru plata proiectelor contractate anul trecut de 449,6 milioane de lei.

Programul vizând educaţia şi consţientizarea publicului privind protecţia mediului are o alocare de 25 de milioane de lei, fiind structurat pe două componente: una care se adresează consiliilor judeţene şi Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară, care pot face parteneriate cu ONG-urile din domeniu, în vederea atingerii grupurilor ţintă la nivel local, iar cealaltă care are în vedere o conştientizare la nivel naţional prin intermediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Scopul acestui program este de a informa cetăţeni cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor, în contextul obligaţiilor ce le revin conform principiului european „plăteşti cât arunci”, precum şi de a pune în evidenţă posibilităţile de colectare la nivel local.

