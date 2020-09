Ministrul Transporturilor, Bode: Cei de la Tarom nu se pot căsători într ei pentru că sunt rude

Demisia directorului general al Tarom a declanşat şi reacţia ministrului Transporturilor, Lucian Bode. Acesta s-a declarat deranjat de faptul că la compania aeriană majoritatea angajaţilor sunt rude fiind veniţi pe relaţii de familie şi rudenie şi nu pentru competenţele care le au.

”Companiile aeriene din întreaga lume, companiile din Romania au înregistrat pierderi uriaşe, au redus cursele cu peste 95%. Compania TAROM nu se simţea bine oricum înainte de criză, era bolnavă de nepotism în primul rând, dar şi de alte lucruri acolo. Eu cred, am încredere că această companie naţională poate fi salvată. Tot ce depinde de Guvernul României prin acel ajutor de salvare acordat, 37 de milioane de euro, prin ajutorul de stat pe care îl pregătim, facem în aşa fel încât printr-o restructurare la sânge a acestei companii, ea să poată să funcţioneze în continuare", a declarat Lucian Bode, la B1 TV.

Directorul general al companiei TAROM, George Barbu, şi-a prezentat demisia din funcţie în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie, iar Ursu Mihăiţă, membru al Consiliului de Administraţie al TAROM, va fi director general interimar pe o perioadă de 4 luni.

Bode îi cere noului director general interimar să facă o restructurare.

"Astăzi sunt 1.700 de angajaţi, 800 sunt în şomaj tehnic, iar salariile au fost plătite luna trecută cu întârziere, 80%, respectiv 20%. De astăzi, compania are un nou director general interimar. Am încredere în noul director general, este membru în CA TAROM, a condus companii importante din zona de construcţii cu 600, 1.000, 1.200 de angajaţi. Ştie cu ce probleme se confruntă compania TAROM, şi împreună cu administratorii au misiunea să taie în carne vie, pentru că acolo niciun un angajat al companiei nu putea să facă restructurare. A fost nevoie să venim cu cineva din exteriorul companiei. Ştiţi cum spunea o vorbă: cei de la TAROM nu se pot căsători între ei pentru că sunt majoritatea rude. În consecinţă o intervenţie chirurgicală cu scopul de a salva compania este necesară şi am convingerea că acest lucru se va întâmpla", a mai spus Bode.