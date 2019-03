Ministrul Transporturilor: Vom avea un nou Consiliu de Administraţie la Tarom în seara aceasta, un nou director joi

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, a anunţat, miercuri seara, că, la ora 21:00, a început şedinţa prin care Tarom va avea un nou Consiliu de Administraţie.

„Vom avea un nou Consiliul de Administraţie în seara aceasta. (...) La ora 21:00, a început şedinţa Consiliului de Administraţie. (...) În primul mandat, în 2017, Taromul a fost unul dintre obiectivele de suflet”, a declarat Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, miercuri seara, într-o emisiune la TVR 1.

CA al Tarom a fost demis, iar directorului general, Werber Wolff, îi expiră mandatul joi, acesta fiind numit la 20 noiembrie 2017..

„Domnul Tudose mi-a sugerat să îl aduc pe domnul Wolff. N-am fost de-acord să îl pun. După ce am plecat, nu ştiu ce s-a întâmplat. Ştim cu toţii că l-a pus”, a subliniat Cuc.

Ministrul Transporturilor a anunţat că un nou director general va fi numit joi, dar a refuzat să îi spună numele.

De asemenea, ministrul Transporturilor a mai susţinut că atunci când şi-a dat demisia din primul mandat, între ianuarie şi octombrie 2017, Tarom avea în conturi 80 de milioane de dolari, acum are în conturi 14 milioane de dolari.

„Am avut o discuţie cu domnul Wolff care mi-a spus că sunt pierderi la combustibili, peste tot. Toată lumea este vinovată mai puţin el. N-am nicio problemă, poate omul are dreptate. Dar aşa cum domnul Tudose l-a girat pe domnul Wolff şi alţi membrii din Consiliul de Administraţie, de-acum, intrăm noi cu oamenii din aviaţie, să facem ce trebuie. (...) Noul director general este din domeniu. Este om de meserie. Ce-a fost până acum a fost la Tarom epoca lui Tudose”, a precizat Cuc.

Werner Wolff, fost şef al reprezentanţei BMW Timişoara-Arad, a fost numit, la data de 20 noiembrie 2017, director general al Tarom, de către CA al companiei aeriene. Wolf a fost atunci al patrulea director în mai puţin de trei luni, după ce Daniela Dragne a demisionat din funcţie. Până la numirea la Tarom, Wolff a fost director executiv al Ba­nat Car, dealerul BMW din Timi­şoara şi Arad, care face parte din grupul Auto­mobile Bava­ria. La Tarom, Wolff avea un salariu brut de 45.441 de lei, lunar, conform datelor de pe site-ul Tarom.

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) Tarom este formată din Mircea Boştină (reprezentant al Romatsa), Cristinel Smadu (reprezentant al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti S.A.), Marian Buică (reprezentant al SIF Muntenia SA) şi Cristina Comsa (reprezentant al MT), potrivit site-ului companiei.

Flota Tarom cuprinde 25 de aeronave, dintre care cea mai mică are 48 de locuri şi cea mai mare are 189 de locuri, iar una medie este de 100-120 de locuri. Compania naţională operează peste 60 de destinaţii proprii şi destinaţii deservite de partenerii code share. Înfiinţată în 1954, Tarom îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Aceasta este membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993 şi a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010, o alianţă aeriană globală.

