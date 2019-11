Neregulile grave găsite de ANPC în urma controlului din magazinele Carrefour: Termen de 48 de ore pentru remedierea problemelor

Magazinele Carrefour vor trebui să rezolve, în cel mult 48 de ore, o serie de probleme constatate de ANPC în cadrul controlului care a avut loc cu câteva zile în urmă, legate de comercializarea preparatelor culinare, a peştelui şi a cărnii, au stabilit, într-o întâlnire, conducerea companiei şi ANPC.

În cursul zilei de 30 octombrie a fost stabilită o întâlnire cu reprezentanţii Carrefour, la nivel de conducere, şi au fost discutate aspecte legate de rezultatul acţiunilor de control recente, dar şi despre cele depistate în ultimii doi ani, anunţă autoritatea de protecţie a consumatorului.

S-a convenit demararea unui proces amplu de verificare la nivelul întregii reţele, implementarea unui filtru suplimentar de supraveghere a calităţii produselor şi serviciilor, revizuirea echipamentelor, înlocuirea acestora acolo unde este cazul şi mai ales respectarea în amănunt a legislaţiei în vigoare.

„La întâlnire a participat şi CEO Carrefour, Jean Richard de Latour, care a promis supravegherea îndeaproape a întregului procesului de îndreptare a celor constatate, lucru pe care îl salut”, spune Horia Constantinescu, preşedintele ANPC.

S-a dispus, aşa cum am mai precizat, întocmirea unui document la nivel de ANPC - Direcţia de control şi supraveghere piaţă, cu impact asupra întregii reţele, situaţie coordonată de directorul general Paul Anghel şi de Horia Constantinescu. Carrefour va prezenta un calendar clar de îndreptare a deficienţelor.

În cadrul controlului au fost constatate abateri de la prevederile legale privind protecţia consumatorului: expunerea spre comercializare a diferitelor sortimente de preparate culinare, în vitrine neigienizate corespunzător la temperaturi mai mici de +60 grade C; utilizarea de ustensile, tocatoare, cu grad de uzură avansat la zona de preparate culinare; nu au fost respectate condiţiile tehnice pe timpul manipulării, depozitării şi desfacerii produselor; utilizarea de aparate (cuptoare) insuficient igienizate, congelator mobil neigienizat în zona garniturilor şi ligheane de material plastic nerecomandat în alimentaţia publică, cuţite cu mâner din plastic, paviment deteriorat în zona sifonului; nerespectarea temperaturii de depozitare la carnea de pui refrigerată, impusă de producător, de 0-4 grade C, în realitate fiind temperaturi de 6,4-8,5 grade C; lipsa informării corecte asupra termenului de valabilitate la preparatele culinare şi la comercializarea peştelui refrigerat; neconcordanţă între gradul de prospeţime şi afişarea categoriei de calitate conform documentelor prezentate.

​Că urmare a acestor abateri operatorul economic a fost sancţionat cu amendă contaventionala în valoare de 10000 de lei.

ANPC a recomandat reţelei de magazine să realizeze, la nivel de ţară, următoarele recomandări în termen de maxim 48 ore: expunerea spre comercializare a diferitelor sortimente de preparate culinare în vitrine curate, cu zone subadiacente fără a avea resturi organice sau rugină; se vor respectă temperaturile impuse de legislaţia în vigoare, la raionul de gastronomie (masă caldă, masă rece); de asemenea la expunerea în vederea comercializării a peştelui şi a produselor piscicole astfel încât temperatura să fie uniformă în masă de produs; se va pune un accent deosebit pe respectarea condiţiilor de temperatura la recepţia peştelui şi a cărnii, atât proaspăta cât şi congelată, în mod special la recepţia peştelui refrigerat prin menţinerea acestuia în ambalajele de transport care să aibă asigurată cantitativ gheaţă; operatorul economic trebuie să se asigure că nu există întreruperi ale temperaturii prin verificarea în prealabil şi a termogramelor maşinilor de transport; se vor solicită furnizorilor documente din care să rezulte dată durabilităţii minimale susţinută de: buletine de analiză pe loturi, şi a tuturor documentelor cu caracter facultativ; informarea consumatorilor la locul de comercializare al peştelui refrigerat şi preparatelor culinare se va realiza tinându-se cont de categoria de prospeţime a peştelui; în cazul preparatelor culinare şi a peştelui proaspăt se va face informarea asupra termenului de valabilitate de 24 ore; existenţa unui calendar rezonabil de înlocuire a componentelor cu uzură morală peste cea prevăzută în mod normal de producător; dotarea corespunzătoare a liniilor de gastronomie, înlocuirea ustensilelor din raionul gastro.

„​În cazul în care operatorul economic nu va înţelege să ducă la îndeplinire recomandările din procesele verbale acestea vor constitui abateri repetate la nivelul oricărui punct de lucru, ceea ce conduce va duce la propunerea aplicării unor sancţiuni complementare, mai spun reprezentanţii ANPC.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.