Noi măsuri de relaxare de la 1 iunie. Ce a declarat Raed Arafat despre deschiderea mall-urilor

„Numărul cazurilor este unul stabil, însă situaţia din România nu este perfect rezolvată, fiind nevoie de mai mult timp până va exista certitudinea că situaţia este sub control. Numărul cazurilor este stabil - per ansamblu suntem într-o scădere, dacă luăm procentul cazurilor pozitive comparativ cu numărul testelor, dar situaţia nu este perfect rezolvată. Mai este timp care trebuie să treacă până avem certitudinea că situaţia este într-adevăr sub control”, a declarat Raed Arafat, potrivit Antena 3.

Raed Arafat a spus că „vor fi măsuri suplimentare de relaxare care vor fi luate de la 1-2 iunie”, însă rămâne de văzut care vor acestea, în şedinţa de joi, de la Palatul Cotroceni

„Unele aspecte vor rămâne restricţionate pe o perioadă mai lungă, majoritatea lucrurilor care ne apropie de o viaţă normală probabil că se vor rezolva până pe 15 iunie. Totuşi sunt anumite activităţi care pot fi considerate în continuare de către specialişti riscante şi să se recomande o perioadă mai lungă de limitare. Pot să spun că în 1 iunie va fi o etapă, în 15 iunie va fi o etapă”, a declarat Raed Arafat.

Despre deschiderea mallurilor, Raed Arafat spus că sunt mici să se întâmple de la data de 1 iunie.

„Asta nu cred că va fi din data de 1 iunie, dar vom vedea mâine (joi, n.r.) ce spun specialiştii. Greu de spus dacă de pe 15. Nu vreau să anticipez până nu discutăm complet în comisie şi nu vreau să-mi asum eu nişte lucruri care trebuie discutate cu colegii”, a precizat Raed Arafat.