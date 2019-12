O asociaţie patronală avertizează: România nu poate funcţiona cu scăderi de taxe şi cu măriri continue de cheltuieli

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) respinge ferm măsura populistă de reducere a TVA de la 19% la 16% şi consideră că abordarea politicienilor este iresponsabilă, arată Consiliul într-un comunicat remis, miercuri, MEDIAFAX.

CNIPMMR arată că abordarea politicienilor afectează grav echilibrul economic şi social, în condiţiile în care România nu poate funcţiona cu scăderi de taxe şi măriri continue de cheltuieli precum măsurile cuprinse în bugetul pentru 2020 în zona de pensii şi salarii.

"Respingem ferm o astfel de abordare iresponsabilă a politicienilor care afectează grav echilibrul economic şi social, care conduce la scăderea veniturilor, şi aşa precare ale bugetului de stat pe 2020, şi care afectează domenii cheie precum sănătatea, educaţia, investiţiile în infrastructură, dând în acelaşi timp un semnal foarte prost partenerilor investiţionali asupra unei ţării în care politicienii acţionează impredictibil şi împotriva intereselor economice şi sociale ale propriei ţării", spune Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR.

El arată că mediul de afaceri nu mai are nevoie de noi scăderi de taxe ci de investiţii publice în sectoare cheie.

"Mediul de afaceri nu mai are nevoie de scădere de taxe, o ţară nu va funcţiona cu scăderi de taxe şi cu măriri continue de cheltuieli (vezi măririle cuprinse în bugetul 2020 pentru salarii şi pensii), ci are nevoie de investiţii (infrastructură, educaţie, sănătate) şi de programe adecvate de stimulare a spiritului antreprenorial (Start Up Tech Nation, fonduri de capital de risc, fonduri de microcreditare şi microgarantare). Din cercetarile CNIPMMR a reieşit faptul că singurele taxe care trebuie ajustate sunt cele pe forţa de muncă, România situându-se la un nivel prea ridicat al impozitării forţei de muncă", mai arată Jianu.

CNIPMMR mai arată că, în ceea ce priveşte situaţia încasărilor din TVA, România a înregistrat cel mai mare deficit din UE în privinţă încasării TVA, de 36% în 2017, fiind urmată de Grecia (34%) şi Lituania (25%).

Consiliul întreprinderilor private spune că soluţia creşterii gradului de colectare a TVA este modernizarea şi informatizarea ANAF.

Bugetul pentru 2020 a fost construit pe menţinerea cotei TVA la 19% şi prevede un deficit de 3,59% din PIB, ceea ce face necesare negocieri cu Comisia Europeană pentru acceptarea acestui prag situat peste limita de 3% din tratatele europene.

Comisia de buget a Camerei Deputaţilor a dat, marţi, un raport favorabil asupra proiectului care reduce TVA de la 19% la 16% şi TVA pentru alimente de la 9% la 5% de la 1 ianuarie 2020. Comisia respectivă a votat şi un raport de adoptare pentru proiectul de lege ce prevede dublarea alocaţiei pentru copiii între 2 şi 18 ani la 300 de lei şi la 600 de lei pentru copiii cu handicap.

Impactul bugetar al reducerilor de taxe şi majorarea alocaţiilor ar duce deficitul la 5%, potrivit ministrului de Finanţe Florin Cîţu.

Ulterior, miercuri, plenul Camerei Deputaţilor a decis cu 137 de voturi "pentru" şi 136 de voturi "contra" retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni, a propunerii pentru modificarea şi completarea articlului 291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care reduce TVA de la 19% la 16% iar TVA pentru alimente de la 9% la 5% de la 1 ianuarie 2020.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.