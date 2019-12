Compania FintechOS, fondată în 2017 de Teodor Blidăruş şi Sergiu Neguţ, anunţă primirea unei investiţii Series A în valoare de 14 milioane USD, condusă de Digital East Fund din partea Earlybird Venture Capital şi OTB Ventures, cu participarea actualilor investitori GapMinder şi Launchub Ventures.

O companie IT fondată de antreprenori români atrage o finanţare uriaşă de la fondul de investiţii care a descoperit UiPath

Cu ajutorul tehnologiei şi expertizei FintechOS băncile şi companiile de asigurări pot lansa rapid, în săptămâni, în loc de luni sau ani, produse şi servicii hiper-personalizate, complet digitale, bazate pe surse complexe de date. Implementarea tehnologiei FintechOS se poate realiza ca Software-as-a-Service, compania ajutând clienţii în procesul lor de migrare către cloud, dar şi local (on-premises), platforma integrându-se cu uşurinţă cu tehnologiile din infrastructura existentă. Compania are acum clienţi în peste 20 de ţări de pe trei continente, iar veniturile sale anuale recurente au crescut cu 450% în 2019.

FintechOS oferă clienţilor săi posibilitatea de a utiliza date din peste 150 de surse integrate (din reţele sociale, informaţii contextuale, sisteme în cloud şi soluţii enterprise), precum şi 20 de procese financiare automatizate (bazate pe inteligenţă artificială, precum KYC – Know Your Customer, Customer 360, preţuri, analiză de risc etc). De asemenea, FintechOS pune la dispoziţie şi un marketplace cu peste 50 de aplicaţii open source create pentru a facilita utilizarea tehnologiei în procesele de onboarding a clienţilor noi, de creditare, economisire, asigurări sau pensii. De asemenea, parteneriatele strategice cu companii mari precum Microsoft, EY, Deloitte, Publicis Sapient şi CapGemini permit intrarea şi adopţia mai rapidă a tehnologiei FintechOS pe numeroase pieţe.

Veniturile anuale recurente ale companiei au crescut cu 450% în 2019. Capitalul suplimentar obţinut prin noua rundă de finanţare va fi utilizat pentru a continua ritmul rapid de creştere a companiei şi pentru extinderea operaţiunilor sale în Europa, dar şi în Asia de Sud-Est şi Statele Unite. De asemenea, FintechOS va investi în continuare puternic în dezvoltarea mai multor aplicaţii, servicii şi soluţii financiare accesibile instant, pentru a facilita accesul la servicii cu valoare adăugată şi personalizate pe multiple canale.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.