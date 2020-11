„Ochii pe mine! ”, cu Vlad Craioveanu – invitaţi marţi seara la Aleph News, Bogdan Neacşu, director general - preşedinte al Comitetului de Direcţie al CEC Bank, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isărescu şi maratonistul Andrei Roşu.

În prima parte a emisiunii, Vlad Craioveanu şi Bogdan Neacşu fac o radiografie a economiei româneşti în pandemie, dar şi a felului în care CEC Bank face - ţinând cont de nevoile clienţilor - un salt uriaş spre digitalizare.

Bancher cu patalama, invitatul lui Vlad Craioveanu îţi spune cât s-au îndatorat românii în pandemie, cum li s-au schimbat obiceiurile de consum, dar şi dacă băncile mai pot susţine o nouă suspendare a ratelor la credite.

B. Neacşu: „Am văzut ce înseamnă să pui la punct procese digitalizate”

Bogdan Neacşu a înţeles care este reţeta succesului în această perioadă când lucrurile se mişcă altfel decât am fost obişnuiţi până acum. Tocmai de aceea, CEC Bank a plusat şi a mizat mai mult ca niciodată pe dezvoltarea tehnologiei şi pe digitalizarea serviciilor.

„Tehnologia este cheia. A fost demonstrat din primele momente în care a început să se discute despre acest lockdown, cu atât mai mult cu cât au început să vină primele efecte. Am văzut ce înseamnă să pui la punct procese digitalizate, automatizate, să îi duci clientului la nas produsul bancar. Am văzut că asta este cheia sau reţeta succesului în această perioadă. Am fost printre primii care am implementat înrolarea clientului de la distanţă. Clientul poate să îşi deschidă cont, fără să vină la bancă. Fără prezenţă fizică, totul de la distanţă. Cu un telefon mobil poţi să faci treaba asta.

Dorinţa mea personală şi strategia pe care o urmăm este să urcăm produsele bancare în zona online şi să îi permitem clientului, în decurs de doi, trei ani de zile, să se joace cu funcţionalităţile produsului bancar, aşa cum o face pentru un produs din zona Telekom. Cred că am trecut de perioada în care vindem un produs standard, îi băgam pe gât ceva ce ne-am gândit noi în laboratoarele noastre. Cred că trecem în era în care clientul dictează de-adevăratelea şi spune: “asta vreau şi dacă nu îmi dai, mă duc în altă parte”.

Cum reuşeşte CEC Bank, cea mai veche bancă a României, să fie în topul primelor 10 bănci?

„Cred că este o problemă de tradiţie. Sunt lucruri moştenite. Avem un pod de încredere. Sunt peste 1.000 şi ceva de agenţii, răspândite în toată România. Putem să penetrăm piaţa, să educăm lumea, să fim prezenţi în rândul oamenilor şi antreprenorilor. Apoi, calitatea serviciilor bancare”, conchide Bogdan Neacşu, director general, preşedinte al Comitetului de Direcţie al CEC Bank.

B. Neacşu: „Interesul nostru este să ne ţinem clienţii în acel confort psihologic”

Cum se pregăteşte CEC Bank să îşi sprijine clienţii în contextul unui nou lockdown? Bogdan Neacşu vine cu o veste bună în ceea ce priveşte posibilitatea de a susţine o nouă suspendare a ratelor.

„Nu numai că băncile pot să susţină o nouă suspendare a ratelor la credite. Părerea mea este că trebuie să ne gândim, încă de pe acum, că trebuie să o facem şi cât mai repede posibil. Interesul nostru este să ne ţinem clienţii în acel confort psihologic. Datoria la bancă, desigur, trebuie plătită, dar trebuie să îi oferi acelui om o relaxare în funcţie de contextul său. Cred că primul pas pe care guvernanţii trebuie să îl facă şi noi, băncile, trebuie să îl sprijinim, este să prelungim aceste moratorii private la plată şi o să o facem.”

B. Neacşu: „Vedem cum clienţii, persoane fizice, mai ales în perioada de pandemie, preferă depunerile în lei”

Preşedintele Comitetului de Direcţie al CEC Bank îţi dezvăluie care au fost provocările acestei perioade, dar şi cât de mult a schimbat epidemia obiceiurile clienţilor.

„Probabil că este un an fără precedent din acest punct de vedere. Rata de creştere a depozitelor este cea mai mare din ultimii zece ani, cel puţin şi vorbim de 12 până la 15%, sau atât anticipăm. Lucru pe care îl vedem şi noi la CEC. CEC-ul fiind o bancă tradiţională, înclinată spre economisire.

Vedem cum clienţii, persoane fizice, mai ales în perioada de pandemie, preferă depunerile în lei şi depunerile la CEC sau la băncile mari. Au încredere în moneda naţională şi asta este bine, dar vedem că ritmul de economisire a scăzut. Fie că nu consumăm mai mult, fie că preferă să îşi pună bani pentru zile negre, fie că au alte proiecte investiţionale care aşteaptă să depăşească perioada aceasta de pandemie, să vadă în ce direcţie se duce şi să facă investiţia de care au nevoie.”

Bogdan Neacşu: „Vorbim de 5600 de angajaţi pe care trebuie să îi motivezi continuu”

„Cred că cele mai mari provocări au fost cele care ţin de continuitatea activităţii. Vorbim de o reţea de agenţii de 1020 de locaţii. Vorbim de 5600 de angajaţi pe care trebuie să îi motivezi încontinuu, trebuie să îi convingem că trebuie să ne facem job-ul, meseria pentru care suntem plătiţi pe de-o parte, pe de altă parte să vindem acel nivel de încredere clienţilor noştri.

Să ducem business-ul ăsta mai departe, să asigurăm intermedierea financiară, iar asta înseamnă să stai în faţa clienţilor, în condiţiile în care facem cu toţii faţă unei ameninţări în probleme de sănătate. Lucrul aceasta a fost cel mai complicat, din punctul meu de vedere, în această perioadă.”

Bogdan Neacşu: „Ne preocupăm cum să aducem CEC-ul tradiţional în secolul ăsta”

Viaţa de bancher are satisfacţiile ei, însă responsabilităţile sunt şi ele pe măsură. Aşteptările clienţilor sunt mari, iar activităţile nu se lasă deloc aşteptate.

„O zi plină, de la ora 8.00 dimineaţa. Ne preocupăm cum să aducem CEC-ul tradiţional în secolul ăsta. Îmi place să spun că lucrul cu oamenii este cel mai complex aspect. Să punem oamenii potriviţi în rolul potrivit.“

Care este motto-ul lui Bogdan Neacşu în profesie

„Ca orice altă meserie trebuie să-ţi placă. Trebuie să studiezi pentru meseria ta. O faci cum trebuie şi la momentul la care trebuie, altfel nu ai rezultate. (…) Motto-ul meu este: fă ceea ce-ţi place şi ce trebuie! (…) Când faci o meserie şi îţi place ceea ce faci va veni şi acea satisfactie financiară. Meseria ne-o alegem, nu ne-o impune nimeni.”

A.Vasilescu: „În economie este nevoie de bani”

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isărescu s-a alăturat, într-o intervenţie telefonică, emisiunii ,,Ochii pe mine!” Domnia-sa îţi explică care sunt măsurile luate de BNR în contextul actualei crize economice, dar şi ce anume a adus bun această perioadă care ne-a schimbat la 180 de grade vieţile.

„În economie este nevoie de bani, şi aici vă spun cu o dublură, să se adauge la criza economică, una financiară. BNR a luat măsuri care să asigure pe de o parte, băncile să aibă lichiditate pentru finanţarea bugetului, pentru creditarea populaţiei. Toate astea au cerut nişte eforturi extraordinare.”

Consilierul guvernatorului BNR: „Nu ştim cum va evolua lumea. Este ca la război!”

„Eu sunt de părere că, pentru România şi pentru lumea toată să mergem mai puţin pe calea prognozelor. Nu poate fi nimeni ghicitor. Nimeni pe planeta noastră nu poate să ştie cum se va merge. Nu ştim cum va evolua lumea. Este ca la război. La război nu se fac prognoze.”

A Vasilescu: „Oamenii au început să comunice cu băncile online. Nu mai vin la bancă”

„Criza asta a venit şi cu stimulente. Practic, niciodată nu cred că am sperat noi, în România, să vedem, inclusiv în domeniul bancar, dar nu numai în domeniul bancar, o atât de puternică anvergură, stimularea inteligenţei artificiale. Comerţul s-a rarefiat foarte repede. Oamenii au început să comunice cu băncile online. Nu mai vin la bancă. Vorbesc cu banca prin mijloacele tehnice. S-a perfecţionat munca la domiciliu. Nu poţi să lucrezi la domiciliu, fără tehnologie. Câte necazuri ne-a produs criza asta, a venit şi cu această împingere din spate, să apelăm şi să mergem înainte pe aplicarea tehnologiilor moderne. Cu criza asta, toată lumea va fi schimbată.”

Maratonistul Andrei Roşu: „Nu te duci acolo pentru a câştiga ceva, ci pentru a te transforma ”

Şi după ce am aflat cât de complicat este să ţii pasul cu banii, haideţi încercăm să ţinem pasul cu maratonistul Andrei Roşu. Cu zeci de competiţii la activ, multe recorduri doborâte şi antrenamente în cele mai grele condiţii, acesta îţi spune cum poţi să îţi depăşeşti limitele şi să ajungi să faci imposibilul posibil.

Când şi cum a început povestea lui Andrei Roşu?

„Nu am niciun complex. Ma simt împăcat. Am început să fac mişcare prin 2009. Stăteam foarte mult acasă, pe canapea, iar copilul meu copia comportamentul meu…La vârsta de doi ani, ne-a văzut pe mine şi pe soţia mea alergând, iar la vârsta de şase ani, a participat la primul maraton”, susţine Andrei Roşu.

„Am fost cam în toate mediile, mai puţin în junglă. Fug de bătrâneţe, de spitale, încerc aşa să trişez prin sport, printr-o nutriţie echilibrată.”

Andrei Roşu îşi spune şi care este cea mai mare satisfacţie privind participarea la astfel de competiţii.

„Nu se dau premii în bani. Poţi să câştigi o medalie. Nu te duci acolo pentru a câştiga ceva, ci pentru a te transforma. În 2-3 ani de antrenamente ajungi la un nivel de disciplină foarte bună.”

Andrei Roşu: „Povestea mea este frumoasă pentru că de 10 ani abordez sporturi noi”

„Sunt şi curse la care nu termină nimeni. Au fost şi curse unde au murit oameni sau şi-au pierdut degetele. Povestea mea este frumoasă pentru că de 10 ani abordez sporturi noi. Am învăţat să înot la 33 de ani. Corpul duce fără să vină cu o notă de plată foarte puternică dacă-l susţii cu odihnă, cu hrană adecvată”

Andrei Roşu, maraton pentru salvarea pădurilor distruse

„Bucureştiul este unul dintre cele mai poluate capitale din Europa. Suntem o specie ciudată să ne distrugem sursa de oxigen. Am atras atenţia asupra tăierilor ilegale, în România în ultimii 30 de ani s-a tăiat mult. Am lansat o petiţie şi să vedem ce se va întâmpla.”