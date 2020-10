În pandemie, cu siguranţă ai auzit de concedierile pe bandă rulantă ale mai multor companii din întreaga lume. Spre exemplu, pentru a înţelege proporţiile, îţi spun că în 48 de ore, la începutul lunii iulie, mai mult de 12.000 de persoane din Marea Britanie au aflat că sunt pe cale să îşi piardă job-urile, de la piloţii companiei de zbor easyJet până la angajaţii celebrului magazin luxos Harrods.

În acelaşi timp, există domenii care caută angajaţi şi care fac ca imaginea sumbră a pierderilor masive de locuri de muncă să fie treptat uitată. Supermarketurile, în special. Iar asta nu este surprinzător având în vedere cererea mare de produse alimentare, într-o lume în care restaurantele şi pub-urile sunt închise. Săptămâna trecută, pe LinkedIn au fost văzute zeci de companii care mai degrabă angajează decât să concedieze. Numai lanţul de supermarket-uri Tesco a angajat 50 de mii de persoane, printre care 4.000 de şoferi şi 12.000 de persoane care s-au ocupat de comenzile online. Acestea au fost angajări temporare, unele din ele fiind deja desfiinţate. Totuşi, o mulţime de alte locuri de muncă sunt încă disponibile.

În plus, de curând au apărut informaţii privind oferte de muncă precum: 400 de joburi în aeroporturile din Berlin, până la 200 la o universitate australiană şi aproape 660 la un lanţ de restaurante din Quebec.

Cum este să fii angajat într-un moment ca acesta?

Aceasta este o întrebare la care îţi răspund două persoane, care au vorbit despre experienţele lor pentru Financial Times. „Nu am avut timp să respirăm“, spune Helen Field-Andrews, şefa departamentului de resurse umane la Hermes, o companie de livrări care are în plan să atingă un total de 10.500 de persoane angajate de la începutul pandemiei şi până în octombrie pentru a face faţă volumului record de cumpărături online.

Helen spune că peste 7000 de persoane au aplicat pentru 160 de job-uri. „În mod normal, intervievam trei sau patru oameni pentru un post, din care doar unul era potrivit“, a mai mărturisit ea, adăugând că, de data aceasta însă, toţi îndeplineau criteriile ca să fie angajaţi.

Angajarea oamenilor fără a-i întâlni faţă în faţă a fost o experienţă nouă pentru Simon Holden, director la CityFibre, cel mai mare furnizor de fibră optică din Marea Britanie, care intenţionează să creeze până la 10.000 de locuri de muncă în următorii trei ani. „Până acum, merge bine“, spune el, mărturisind că experienţa pandemiei l-a făcut să se gândească mai mult la valoarea întâlnirilor şi discuţiilor directe.