Operaţie la Iaşi cu cel mai performant robot folosit în chirurgia spinală

Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi au făcut prima operaţie cu cel mai performant robot folosit în chirurgia spinală şi neurochirurgie. Intervenţia a durat peste 2 ore, pacientul fiind un bărbat de 40 de ani, care a suferit o fractură de coloană vertebrală.

Noutatea constă în utilizarea robotului Mazor X de generaţia a treia, care este un instrument de ghidare a şuruburilor introduse pe vertebrele coloanei.

Operaţia se face iniţial virtual, pe baza soft-urilor pe care le are robotul, se fixează traiectoria, nivelul, unghiul şurubului, apoi robotul preia datele şi ghidează chirurgul în locul unde este setat să facă incizia.

„Este un montaj lung, presupunând opt şuruburi, patru sus şi patru jos mai sub nivelul de fractură, prin nişte incizii mici de aproximativ un centimetru şi cu o tijă din titan care se introduce pe sub piele. Deci, nu mai este o incizie mare, ci pur şi simplu incizii mici şi tija băgată pe sub piele. Pacientul nu are deficit motor, deci mişcă picioarele. După operaţie se va putea mobiliza şi în câteva zile va putea pleca acasă”, a spus despre operaţie managerul Spitalului de Neurochirurgie Prof.dr.Nicolae Oblu din Iaşi, medicul Lucian Eva.

Din echipa de medici care au făcut operaţia au făcut parte doctorii Cezar Popescu şi Bogdan Costachescu de la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. N. Oblu”, asistaţi de doi bioingineri, patru asistenţi medicali, alături de trei ingineri din SUA şi Israel.

Medicii spun că sistemul de operare a robotului Mazor X are o acurateţe de aproape sută la sută, micile erori care pot apărea putând fi doar cele umane.

După cel puţin 10 operaţii, medicii români vor putea opera singuri fără ajutorul inginerilor străini.

Robotul Mazor X este cel mai performant sistem robotizat existent în lume la ora actuală pentru chirurgia spinală.

„Este a treia generaţie de roboţi Mazor X şi este primul din generaţia a treia achiziţionat într-un spital în lume. Mai găsim unul la Lausanne, care este de generaţia a doua şi încă 142 de unităţi în toată lumea din prima generaţie”, a declarat profesorul Lucian Eva.

Robotul Mazor X a costat 1,2 milioane de euro, fiind adus la Iaşi la începutul anului.

