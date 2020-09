Orban spune că Renault România nu îşi va restrânge activitatea şi nici nu va face concedieri

”În toate discuţiile pe care le-am avut cu managementul companiei din România nu am tras nicio concluzie prin care să existe vreo decizie a managementului companiei din România privitor la restrângerea unor activităţi sau la intenţia de a face concedieri. Sigur, totul depinde de piaţă, de comenzile existente, dar în România grupul Renault are o activitate extrem de profitabilă, benefică şi e o activitate care, din punctul nostru de vedere, trebuie să continue. Convingerea mea e că problemele care au existat nu sunt provocate de activitatea din România, pentru că activitatea din România este o activitate extrem de profitabilă, o activitate bine organizată care avantajează grupul Renault în ansambul său”, a declarat premierul Ludovic Orban.

El a mai spus că guvernul are o colaborare foarte apropiată cu managementul din România al grupului Dacia Renault.

”Practic, grupul Renault are atât partea de proiectare, peste 200 de ingineri, are partea de testare, de verificare, care este unică şi funcţionează în România, la Titu, şi are partea de producţie, care funcţionează la Mioveni”, a adăugat Orban.

Groupe Renault anunţă un plan pentru reducerea costurilor fixe cu peste 2 miliarde de euro pe parcursul a trei ani. Între măsuri se numără suspendarea proiectelor în România şi Maroc şi ajustarea a 4.600 de posturi în Franţa a peste 10.000 de alte posturi în restul lumii, unde Grupul este prezent.