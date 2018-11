OUG privind Fondul Suveran, criticată dur: Băsescu: Acesta se numeşte JAF! încalcă Constituţia şi legislaţia ţării/ Orban: O planificare diabolică de jefuire

Traian Băsescu a declarat, vineri pe Facebook, că premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Eugen Teodorovici au comis "cea mai mare samavolnicie împotriva României", prin adoptarea ordonanţei de urgenţă care stabileşte cadrul general pentru fondurile suverane.

"Acesta se numeşte JAF! Dăncilă şi Teodorovici, împinşi de la spate de Dragnea şi sub privirea îngăduitoare ale lui Tăriceanu, au săvârşit cea mai mare samavolnicie împotriva României, emiţând ordonanţa de urgenţă privind înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii. Au încercat să-şi concretizeze acţiunea ticăloasă de jefuire a ţării prin lege. S-au lovit însă de CCR care a respins legea ca fiind neconstituţională în ansamblul ei.

Şi atunci Dragnea a apelat la supuşii de la Palatul Victoria, numiţii Dăncilă şi Teodorovici, care au aprobat înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii printr-un OUG care încalcă şi Constituţia şi toată legislaţia României de funcţionare a societăţilor comerciale . Asta-i “pohta ce au pohtit” Dragnea şi Vâlcov, asta le-au servit la masă Dăncilă şi Teodorovici. Cât de ticălos trebuie să fii ca după ce ţi-a spus oficial CCR că legea este neconstituţională, tu guvern să emiţi o ordonanţă de urgenţă cu acelaşi conţinut? Acesta se numeşte JAF! Trebuie oprit!", a afirmat fostul şef al statului, Traian Băsescu, într-o postare făcută vineri pe Facebook.

Acesta a adăugat că OUG adoptat, în şedinţa de Guvern de joi, încalcă Constituţia şi legislaţia României.

Actualul senator PMP se întreabă dacă va îndrăzni "odiosul Ciorbea să atace acest OUG la CCR? Cel mai probabil va prefera să mai primească un bacşiş de la Dragnea şi majoritatea parlamentară şi să plece într-un nou concediu că o fi surmenat?".

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, la finalul şedinţei de joi a Guvernului, că Executivul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care trasează cadrul legislativ general pentru înfiinţarea mai multor fonduri suverane de investiţii.

Scopul ordonanţa de urgenţă creează cadrul general privind condiţiile pe care o societate reglementată de Legea societăţiilor nr. 31/1990 trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată Fond Suveran de Dezvoltare şi Investiţii.

Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică, pe 10 noiembrie, proiectul de cadru pentru înfiinţarea de fonduri suverane, invocând „o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă”.

Prin înfiinţarea fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii se are în vedere crearea unor vehicule de investiţii financiare sau intermediere financiară în acţiuni sau participaţii în proiecte sau companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piaţa financiară din România, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze sau să mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real şi proiecte profitabile, arată proiectul.

Orban, despre Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii: O planificare diabolică de jefuire

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat la Arad că Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii este modul prin care toate companiile de stat profitabile vor fi “puse sub controlul politic” al lui Liviu Dragnea şi că înfiinţarea fondului reprezintă “o planificare diabolică de jefuire” a acestora.

Orban a criticat, vineri, la Arad, într-o conferinţă de presă, înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, precizând că este cea mai mare “escrocherie postrevoluţionară”.

“Au încercat să adopte o lege, am atacat-o la Curtea Constituţională, a fost declarată neconstituţională legea de înfiinţare a Fondului Suveran de Investiţii în integralitatea ei. Persistă în acest demers ticălos de jefuire a celor mai importante şi profitabile companii de stat, în încercarea de a atinge câteva obiective. Ce înseamnă acest Fond Suveran de Investiţii? Înseamnă că toate companiile de stat profitabile vor fi puse sub controlul politic al unui om numit de Dragnea. Cel mai probabil, ministrul Finanţelor sau dacă nu ministrul Finanţelor, un apropiat al infracţiunilor domnului Dragnea, Darius Vâlcov, care este, după opinia mea, mintea diabolică din spatele acestui Fond Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Deci, punerea tuturor companiilor sub control politic, cu câteva obiective”, a afirmat Ludovic Orban.

De asemenea, preşedintele PNL a precizat că unul dintre obiectivele “ticăloase” care este urmărit prin înfiinţarea acestui Fond Suveran de Dezvoltare şi Investiţii este trecerea în proprietatea privată a mai multor companii de stat.

“Ce vor să facă? Vor să facă rost de bani gajând creditele sau emisiile de titluri pe care le va face acest Fond Suvern de Investiţii cu acţiunile companiilor de stat cele mai profitabile. Cu banii astfel obţinuţi vor să facă tot felul de investiţii fără niciun fel de control public asupra utilizării acestor bani obţinuţi pe speţele acţiunilor deţinute de companiile de stat, să facă tot felul de investiţii fără să respecte procedura de achiziţie publică, fără ca aceste investiţii să fie nişte investiţii care să fie generate de un interes public sau generate de nişte reglementări. De exemplu, cum e Master planul de dezvoltare a infrastructurii de transport, un document adoptat, un document aprobat la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, unul dintre obiectivele ticăloase care este urmărit prin înfiinţarea acestui Fond Suveran de Investiţii este trecerea în proprietate privată, preluarea ostilă a pachetelor majoritare de acţiuni la câteva companii de stat”, a declarat Ludovic Orban.

Totodată, preşedintele PNL a adăugat că partidul pe care-l conduce se opune înfiinţării acestui fond, despre care spune că este o “planificare diabolică de jefuire a companiilor de stat”.

“Mecanismul gândit e următorul: administratorii acestui fond se vor împrumuta, punând ca garanţie acţiunile companiilor. Dacă banii astfel obţinuţi sunt investiţi pentru lucruri care ulterior nu aduc venituri, de exemplu, sunt stabilite investiţii în drumuri sau în tot felul de alte obiective de investiţii sau în sprijinirea anumitor companii, care sunt alese fără niciun criteriu, pe ochi frumoşi. Dacă banii investiţi nu sunt recuperaţi şi nu pot fi înapoiaţi celor care au cumpărat titlurile sau au creditat acest Fond Suveran de Investiţii, creditorii se vor îndrepta împotriva acţiunilor companiilor de stat şi, în felul acesta, printr-un mecanism gândit extrem de perfid, practic foarte multe companii de stat vor ieşi din proprietatea statului şi vor intra pe mâna unor finanţatori care sunt aleşi pe sponci. Mai mult decât atât, tot ceea ce va face fondul suveran de investiţii nu va fi controlat, nici de curtea de conturi. Fondul suveran de investiţii nu va avea obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, adică vor încredinţa contractele pe ochi frumoşi la firmele de casă şi în mod evident de la aceste firme de casă vor extrage maximum de câştiguri ilicite posibile. PNL se opune categoric acestei diabolice planificări a jefuirii companiilor de stat, o jefuire a companiilor de stat profitabile, care de altfel a început de la revenirea la putere a PSD-ului”, a detaliat Ludovic Orban.

