(P) Profită de reducerile de final de sezon la aparate de aer condiţionat

Vara calendaristica este pe final, iar daca eficienta aparatului tau de aer conditionat a inceput sa te nemultumeasca este momentul ideal sa faci o investitie utila si "smart". Poate temperaturile nu vor mai depasi prea des pragul caniculei in urmatoarea perioada, insa confortul tau ramane pe primul loc, iar daca vrei sa cumperi un aparat de aer conditionat ieftin, dar performant, la Climatico beneficiezi de reduceri consistente de preturi.

Climatico este alegerea ideala cand ne gandim la achizitia unui aparat de aer conditionat. Home Comfort Expert Daikin, producator etalon in echipamente de climatizare si purificare aer, Climatico are o oferta tentanta pe sfarsit de vara, cu reduceri de preturi ce ajung si la 20%. In plus, poti beneficia de plata in rate a produselor, de livrare gratuita la comenzi cu valori mai mari de 1000 de lei si de servicii de montaj.

Cum alegi capacitatea optima a aparatului de aer conditionat

In functie de suprafata camerei pe care doresti sa o climatizezi, poti avea nevoie de o unitate interioara cu capacitate mai mare sau mai mica. Capacitatea sistemului de aer conditionat se masoara in BTU/ora.

Pentru o camera de 15 mp ai nevoie de un aparat cu capacitate de 5000 BTU/ora, in timp ce una de 100 mp va avea nevoie de un sistem de 36.000 BTU/ora. E bine de retinut ca o unitate interioara poate fi eficienta intr-o singura incapere, astfel ca, pentru a climatiza mai multe camere concomitent, vei avea nevoie de un sistem Multi Split.

Cum calculezi capacitatea necesara:

sub 15 mp - 5000 BTU/ora

20-25 mp - 9000 BTU/ora

25-35 mp - 12000 BTU/ora

40-50 mp - 18000 BTU/ora

60-70 mp - 24000 BTU/ora

100 mp - 36000 BTU/ora

Un sistem cu o capacitate inferioara celei de care are nevoie un spatiu nu va putea sa raceasca o camera intr-o zi fierbinte de vara pana la temperatura dorita.

Un sistem supradimensionat fata de nevoile spatiului va consuma mai mult curent, in schimb nu va raci mai repede incaperea, contrar asteptarilor.

Performanta energetica este si ea un criteriu important de care sa tii cont cand alegi aparatul de aer conditionat. Cu cat coeficientul de eficienta este mai mare, cu atat consumul de energie electrica va fi mai mic. In cazul aparatelor de aer conditionat trebuie sa acordati atentie atat clasei energetice pentru racire (SEER), cat si celei pentru incalzire (SCOP). Intre cele doua exista diferente, deoarece consumul de energie necesar pentru ambele functii difera.

Sistem Single Split vs. sistem Multi Split

Sistemele de aer conditionat de uz casnic se impart in doua mari categorii: Single Split (o unitate exterioara, o unitate interioara) si Multi Split (o unitate exterioara, cel putin doua unitati interioare).

Sistemele single split pot fi controlate prn intermediul unei telecomenzi cu infrarosu, prin smartphone sau tableta, pentru cele compatibile cu aplicatii de control online, si chiar prim intermediul echipamentelor tip BMS (Building Management System), in cazul caselor inteligente.

Sistemele Multi Split sunt utile pentru cei care vor sa raceasca sau sa incalzeasca mai multe incaperi si sa nu instaleze mai multe unitati exterioare pe peretii cladirilor. E bine de stiut ca, desi sunt alimentate de o singura unitate exterioara, unitatile interioare pot avea capacitati diferite si ca pot fi setate diferit, in functie de necesitati si preferinte. Fiecare unitate interioara va fi controlata prin propria telecomanda.