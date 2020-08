Pandemia te-a lăsat fără job? Un program digital dedicat reconversiei profesionale te ajută să devii IT-ist

Pademia ţi-a stricat viaţa profesională şi nu ştii ce să faci? Şcoala informală de IT te invită la o reconversie. Proiectul "Digital People" a fost creat special pentru cei care au rămas şomeri din cauza pandemiei. Dacă vrei să devii IT-ist, poţi să te înscrii acum gratuit la cursul care are loc în şapte oraşe din ţară. Cursurile durează între 4 şi 5 luni şi costă 270 de euro pe luna, dar tu vei plăti în rate abia după angajare. Domeniul IT este unul dintre domeniile care a fost cel mai puţin afectat de criza coronavirusului, iar angajatorii sunt într-o coninuă căutare de noi angajaţi. Din acest motiv Răzvan a ales să facă o reconversie profesională. Aşa e liniştit şi mulţumit, spune el. În România un IT-ist începător câştigă din start între 2500 şi 3000 de lei.

„Eu lucram pe partea de customer support la o firmă. Ţinând cont că domeniul IT a fost unul dintre domeniile care a fost cel mai puţin afectat de această pandemie am ales şi eu calea IT-ului. Oportunităţile de angajare în această perioadă în acest sector sunt mult mai mari faţă de alte sectoare”, spune Răzvan Darabană, cursant.

„Este un proiect pe care l-am iniţiat în special cu dedicaţie persoanelor care au întâmpinat deja anumite modificări în statutul lor profesional, şi-au pierdut job-ul, au intrat în şomaj pe fondul curent al pandemiei. Sunt 70 de locuri pentru această fază de pilot. Ţinând cont de situaţia curentă în care se află aceste persoane, practic ei nu vor trebui să plătească nimic, iar ulterior, după ce aceştia se vor angaja, vor intra într-adevăr într-o fază în care vor plăti eşalonat costurile cursului, acestea fiind egale cu costurile oricărui curs din şcoală la momentul actual”, explică Răzvan Voica, CEO Şcoala Informală de IT.