Patron de restaurant: Violeta Alexandru, dacă ar lucra la privat, nu şi-ar permite să cheme jandarmii peste clienţi

Când mergi la terasă, îţi faci rezervare din timp, prin telefon? Dacă aştepţi în faţa teraselor pe litoral să se elibereze mesele, s-ar putea să fii luat pe sus de jandarmi. Cel puţin asta s-ar întâmpla, daca patronii de localuri ar face ce i-a îndemnat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii le-a reproşat patronilor că nu respectă regulile, după ce au luat banii Guvernului în epidemie. Radu Dumitrescu, patron de restaurant, este asaltat de probleme pentru că, dincolo de promisiuni, guvernaţii i-au dat cu o mână şi i-au luat cu ambele.

Radu Dumitrescu, patro de restaurant: Ajutorul statului este, pe de-o parte, şomajul tehnic şi pe de altă parte, zero. Ei spun: „Am dat 4.000-5.000 de credite. Noi am întrebat la băncile cu care lucrăm: „Aţi dat vreun credit? ”Răspunsul este general: „Nu!”. Am avut costuri cu mănuşile, măştile, substanţele de dezinfecţie, de aproximativ 5.500 de euro numai în luna iunie. Doamna Violeta lucrează la stat. Dacă ar lucra la privat şi ar fi nevoită să plătească chirie şi toate costurile pe care ne obligă pe noi să le plătim acum cred că s-ar mai gândi înainte de a chema jandarmii.