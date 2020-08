Pensia minimă creşte la 800 de lei de la 1 septembrie. Florin Cîţu: „Avem majorarea punctului de pensie la 1.442 de lei”

„Avem majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie, de la 1.365 de lei la 1.442 de lei, majorarea pensiei de la minime de 704 lei, la 800 de lei”, a anunţat, în şedinţa de Guvern, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

Premierul Ludovic Orban a intervenit şi a explicat de ce nu se pot creşte pensiile etapizat sau direct proporţional cu sumele primite de pensionari.

„Am văzut o întreagă discuţie legată de modul în care să se facă această majorare. Mulţi au spus să creştem pensiile mici, să facem o creştere direct proporţională cu mărimea pensiilor. Acest lucru nu este posibil, pentru că principiul care stă la baza acordării pensiilor pe contributivitate este principiul contributivităţii. Noi nu doar mărim pensiile, ci majorăm punctul de pensie. Dacă am face o majorarea diferenţiată, procentual la nivelul pensiilor, practic am crea nişte nedreptăţi imense şi am încălca grosolan principiul contributivităţii”, a spus Orban.

La rândul său, ministrul Muncii, Violeta Alexandru a declarat, în şedinţa de Guvern, că majorând punctul de pensie, practic cresc şi pensiile speciale.

„Pensiile speciale sunt compuse dintr-o parte calculată pe baza contributivităţii, care prin schimbarea anunţată de domnul ministru Cîţu, în mod automat vor creşte, respectiv o parte care consistentă care vine de la bugetul de stat şi care în mod evident nu are niciun impact”, a spus Alexandru.