Joe Biden are un plan de redresare economică în valoare de 700 de miliarde de dolari, sfidându-l pe cel al lui Trump, „America First“. Programul „Build Back Better“, al lui Biden, are ca scop reînfiinţarea locurilor de muncă dispărute după criza Covid-19 şi a locurilor de muncă suplimentare prin investiţii publice masive pe o perioadă de patru ani.

„De ajuns!“, a spus Biden. „Este timpul să schimbăm priorităţile din această ţară. Este timpul să ajutăm întreprinderile mici şi oamenii de clasă mijlocie să-şi redreseze afacerile afectate de pandemie“.

El vrea independenţă faţă de furnizorii străini pentru a ajuta micile întreprinderi, mai ales pe cele ale minorităţilor rasiale. În plus, crede că salariaţii trebuie să aibă o mai mare libertate de a se înscrie într-un sindicat, iar muncitorii consideraţi ”esenţiali” în timpul pandemiei merită o creştere a salariului.

Cum se împart 700 de miliarde de dolari

Biden are în plan alocarea e 400 de miliarde de dolari „pentru cumpărarea unor produse şi materiale de care ţara noastră are nevoie în vederea modernizării infrastructurilor, reconstituirea stocurilor şi îmbunătăţirea securităţii“. Planul lui Biden urmăreşte, de asemenea, o schimbare majoră în ceea ce priveşte globalizarea, comerţul liber şi protejarea angajaţilor americani, scrie The Washington Post.

300 de miliarde vor fi alocate Cercetării şi Dezvoltării şi unor inovaţii tehnologice precum energii regenerabile şi vehicule electrice.

Planul solicită guvernului să facă o „revizuire a lanţului de aprovizionare” de 100 de zile, scopul fiind cumpărarea de materiale medicale şi alte produse fabricate în Statele Unite.

Reacţia lui Trump

Echipa de campanie a lui Donald Trump a denunţat planul lui Joe Biden, considerând că va „anula toate câştigurile pe care le-au generat împreună şi va arunca SUA într-o catastrofă economică”.