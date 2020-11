Platforma de livrări Glovo a explodat în pandemie. Compania a avut venituri de zeci de milioane de euro în România

Platforma spaniolă de livrări Glovo a explodat în pandemie şi a avut venituri de zeci de milioane de euro în România din comisioanele şi taxele încasate de la comercianţi şi clienţi. Compania, care a ajuns să aibă pe străzi mai mulţi curieri decât are angajaţi cea mai mare companie de cablu, estimează pentru acest an o valoare tranzacţionată prin platformă de 150 milioane euro, plus 400% faţă de anul 2019. Iar anul acesta, pe fondul cererii crescute pentru servicii de livrare, Glovo şi-a extins activitatea în 23 de oraşe noi din România. Astfel, în prezent, compania este activă în 33 de oraşe la nivel naţional. Restricţiile au crescut şi numărul de comenzi livrate prin Glovo. Compania estimează un număr de 10 milioane de comenzi pentru întregul an. Glovo s-a adaptat crizei şi acum găseşte soluţii să se dezvolte în continuare: vrea să deschidă „cook rooms”, mici bucătării pe care apoi să le subînchirieze restaurantelor care vor să pregătească produse doar pentru livrare. Acestea vor fi amplasate în zone dens populate, în care nu sunt prezente alte restaurante.

Glovo are ca obiectiv pentru anul viitor să ajungă în 65 de oraşe din ţară. Pe platformă s-au înregistrat peste 40.000 de curieri parteneri

Dintre aceştia doar 5.000 sunt activi săptămânal. Platforma înregistrează aproximativ 2.500 de parteneri

În 2019, Glovo a raportat afaceri de peste 32,3 mil. lei, în creştere cu peste 2.000% faţă de 2018. Dragoş Petrescu, City Grill: Piaţa de food delivery va ajunge la 600 mil.euro în doi ani

VICTOR RĂCARIU, general manager Glovo pentru Europa Centrală şi de Est: De la începutul anului deja vedeam o creştere destul de accentuată. Cu atât mai mult a fost în momentul în care a început lockdown-ul în primăvară. Estimăm pe trimestrul IV să avem o dublare faţă de trimestrul I. Închiriem un spaţiu, îl amenajăm cu toate utilităţile de care are un restaurant nevoie, un restaurant mic, n-o să fie foarte a la carte. În jur de 8 sau 10 puncte de lucru, pe care le subînchiriem. N-ai nevoie de restaurant să fie la stradă, pentru un vad foarte mare de oameni, ai nevoie să fie într-o anumită zonă, că tu livrezi la câţiva kilometri de restaurant. Asta vine cu o chirie mai mică pentru noi care se transformă şi într-o chirie mai mică pentru restaurant.