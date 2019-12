Polonia descoperă o serie de depozite masive de gaze. Portul care ar putea deveni un mini Dubai

Portul Swinoujscie din nord-vestul Poloniei ar putea deveni un mini Dubai după ce o companie de explorare în domeniul energetic a descoperit un depozit masiv de gaze naturale şi petrol sub apele ce înconjoară orăşelul, scrie The First News, citat de ZF.

