Povestea unei tinere din România care a construit o afacere de milioane şi îşi vinde produsele în toată lumea

Afacerea este deţinută de mine, sunt asociat unic. Backgroundul meu este de finanţist, am terminat şi un master în administrarea afacerilor, însă şcoala care m-a ajutat cel mai mult şi care a fost 90% practică a fost School for StartUps, o şcoală din Marea Britanie, care a funcţionat doar doi ani în România şi în cadrul căreia am avut şansa să primesc o bursă”, povesteşte Monica Olariu.

Anterior fondării Isara, a lucrat vreme de zece ani în cadrul Băncii Transilvania, unde a ocupat mai multe poziţii şi a avansat treptat, însă funcţia care a ajutat-o cel mai mult în dezvoltarea multor calităţi necesare în actualul business a fost cea de relationship manager pentru clienţii corporate.

Practic, ea era responsabilă de toate nevoile clienţilor corporate în relaţia cu banca. Nu ştia pe atunci, dar mai târziu, avea să interacţioneze cu propriii clienţi şi cu solicitările lor. „Ideea de a crea un marsupiu ajustabil, care să fie folosit pe o perioadă cât mai lungă de timp şi care să «crească» împreună cu copilul, mi-a venit în timp ce luam parte la cursurile şcolii de babywearing de la Londra. Fiindu-ne prezentate marsupiile existente pe piaţă la acel moment, am observat şi am întrebat de ce nu există marsupii ajustabile.”

Marsupiile cu catarame erau, pe atunci, toate fixe, cu un panou predefinit, astfel încât bebeluşii foarte mici se „scufundau” cu totul în ele, iar celor mai mari le era deja mic. Astfel, Monica Olariu a revenit la Cluj hotărâtă să creeze chiar ea acel marsupiu potrivit atât pentru copiii foarte mici, nou-născuţi, cât şi pentru cei mai mari, chiar până la cinci ani. „Perioada de început a fost extrem de grea. Am realizat o mulţime de prototipuri pe care le-am tot îmbunătăţit treptat, am tot testat prototipurile cu tipologii şi constituţii diferite de părinţi şi copii şi, după aproximativ un an şi jumătate, am reuşit să finalizez primul marsupiu. Apoi au urmat bătăile de cap cu producţia.”

