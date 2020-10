Prăjiturile te îndulcesc în pandemie. Rareş şi Veronica au un atelier de dulciuri artizanale: „Măiestria se câştigă în timp, după sute de tăvi aruncate”

Afacerea cu prăjituri îndulceşte amarul epidemiei. Asta îşi doresc să facă Rareş şi Veronica, doi soţi din Capitală. El e consultant în afaceri, deci le are cu marketingul. Ea e cu bucătăria şi contabilitatea. Şi când îmbini utilul cu plăcutul iese ceva frumos. Cei doi au investit 150.000 de euro în propriul atelier de dulciuri artizanale, bani proveniţi din resurse proprii şi mici finanţări.

„Nu pot să spun că am plecat cu o sumă anume. Am luat-o încet, cărămidă cu cărămidă şi am construit. Versus anul trecut suntem în creştere pe locaţia de aici undeva cu 30%. Dacă ar fi să numesc cel mai vândut cred că e rulada de bezea cu mascarpone. Marea majoritate se uită după prăjiturile pe care le ştiu din copilărie şi atunci am fost nevoiţi să căutăm şi să reinventăm reţete clasice, nu din premixuri sau prafuri, ci reţete care să fie făcute din ingrediente naturale. N-ai să găseşti două zile la rând cam aceleaşi produse la noi. În 2019 am încheiat cu undeva la 245.000 de euro cifra de afaceri. Măiestria se câştigă în timp, în funcţie de orele pe care le petreci, testele, sutele de tăvi aruncate şi de prăjituri care n-au ieşit”, spune Rareş Zlătaru, cofondator Dolce by Vero, atelier de dulciuri artizanale.

Alexandra şi Patrik sunt clienţi şi totul li se pare „foarte bun”. „Ştiu cum sunt făcute prăjiturile şi avem eticheta la vedere. Ingredientele sunt naturale, ştim ce mâncăm şi sunt făcute cu foarte multă pasiune şi dragoste de către Vero”, povesteşte Alexandra.