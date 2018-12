Premierul promite că până la 31 decembrie România va avea 25% rată de absorbţie la fondurile europene

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că România va avea, până la finalului acestui an, 25% rată de absorbţie a fondurilor europene. Aceasta a precizat că a discutat cu Corina Creţu şi despre trei spitalele regionale pentru care sunt necesare fonduri UE dar şi parteneriate public-private.

96 afişări

"Aşa cum am promis în programul de guvernare, pe 31 decembrie anul acesta vom avea 25% absorbţie fonduri europene. Poate cifra vi se pare mică. Poate şi pentru noi era bine să fie mult mai mult, dar să facem un scurt istoric. Dar în august 2017 de abia am reuşit să acredtăm autorităţile de management. S-au făcut foarte multe eforturi în acest sens şi le vom închide pe 25% absorbţie fonduri europene la finalul acestui an", a afirmat Viorica Dăncilă, într-un interviu acordat Antena 3, la Bruxelles.

Prim-ministrul a adăugat că a discutat cu Corina Creţu, comisar european despre cele trei spitale regionale, explicând în context că doar pentru construirea unui singur spital este necesară suma de 460 milioane euro.

"Am văzut foarte multe afirmaţii că nu vrem să luăm bani europeni pe spitale. Am avut o discuţie cu doamna Corina Creţu, am discutat şi cu ceilalţi comisari. Eu cred că pentru a avea un impact foarte bun trebuie să folosim şi fondurile europene şi parteneriatul public-privat şi fonduri de la bugetul de stat. Noi avem pe cele trei spitale 150 de milioane de euro. Asta înseamnă că plătim şi ceea ce presupune cheltuielile cu studiile de fezabilitate ne rămâne mult mai puţin. Nu asta este problema", a completat Dăncilă.

Şeful Executivului a precizat că o soluţie pentru finanţarea acestor spitale ar fi şi parteneriatele public-privat, deoarece fondurile europene nu sunt suficiente pentru acoperirea costurilor.

"Noi trebuie să găsim soluţii. Ori să fazăm astfel încât să mai luăm bani europeni, să puntem construi pe fonduri europene, ori să încercăm această conlucrare între fondurile europene şi parteneriatul public-privat. Există şi un regulament european în acest sens. Bineînţeles că vrem să facem spitalele. Deci depunem toate actele până la sfârşitul acestui an. Nu există o problemă din punctul acesta de vedere. Problema este să privim puţin mai departe. Ne trebuiesc 460 de milioane de euro pentru un spital. Trebuie să vedem cum putem să trimitem o scrisoare, să conlucrăm cu doamna Creţu, să putem să luăm din aceşti bani mai mulţi de la Comisia Europeană sau să găsim o altă sursă de finanţate şi aici ne gândim la parteneriatul public-privat.

Deci aici sunt bani care presupun o cheltuire suplimentară de la bugetul de stat. Noi trebuie să vedem care este cea mai bună formulă, dar ne dorim cu siguranţă să avem cât mai mulţi bani europeni în România, să avem o absorbţie cât mai mare. Sperăm ca până la finalul mandatului să ajungem la 100%. Avem un obiectiv ambiţios, dar în acelaşi timp vrem să folosim şi parteneriatul public-privat", a conchis Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a efectuat, în perioada 4-5 decembrie, o vizită la Bruxelles, alături de mai mulţi miniştri, unde a avut întâlniri cu mai mulţi oficiali europeni, inclusiv cu şeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker şi comisarul european Corina Creţu. Vizita a fost făcută în contextul preluării Preşedinţiei Consiliului UE de către România, din ianuarie 2019.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.